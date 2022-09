Sabine komt in Den Haag op voor iedereen die in hetzelfde inflatie-schuitje zit als zij

Ze moet rondkomen van 100 euro in de week, Sabine Decnop en haar twee jongens uit Lutjebroek. "Paar maanden geleden prima te doen", maar nu is haar geld al snel op. Daarom ging Sabine vandaag samen met andere Noord-Hollanders naar Den Haag om haar stem te laten horen aan de aanwezige politici. "Ik sta hier ook voor alle anderen die hier niet kunnen staan en in hetzelfde schuitje zitten."

Moeder van Sabine wordt emotioneel tijdens gesprek met Lilian Marijnissen - NH Nieuws

Leuke uitjes doen met de kinderen zit er voor Sabine niet in. Zelf warm douchen thuis ook niet. Daarom greep ze de kans aan om vandaag haar verhaal te kunnen vertellen tijdens Prinsjesdag in Den Haag. "Warm douchen in Nederland hoort geen luxe zijn", vertelt ze Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen.

De volhouders: deze Noord-Hollanders redden het niet meer De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. Veel Noord-Hollanders kunnen het hoofd amper nog boven water houden, voor veel anderen wordt het steeds moeilijker. Grote problemen, die alledaagse mensen raken. We noemen ze: de volhouders. NH Nieuws ging dinsdag, op Prinsjesdag, met deze groep mensen naar Den Haag. Zodat we deze schrijnende verhalen konden delen met de landelijke politiek. Maak kennis met onze volhouders en hun verhalen. Al hun verhalen vind je op deze pagina.

"Ik vind het verschrikkelijk voor jou en je kinderen", reageert Marijnissen. "We leven in zo'n rijk land, het gaat zo goed met de economie. De overheid krijgt miljarden extra binnen door de hoge prijzen. Hoezo lukt het dan niet om mensen gewoon een inkomen te geven waar ze de dagelijkse dingen van kunnen betalen en iets fatsoenlijks van kunnen doen met de kinderen?" "Het overviel mij dat Lilian Marijnissen het oprecht aangreep toen we het gesprek hadden met haar", vertelt Sabine achteraf. Ze vroeg Marijnisse de belasting op fruit en groente te verlagen. "Ik koop alleen in pot. En af en toe een bloemkool als die in de aanbieding is." Tranen bij gesprek De moeder van Sabine raakte tijdens het gesprek met Marijnisse emotioneel. "Je hebt het gevoel dat je strot dichtgeknepen wordt", vertelt ze. "Ik heb ook een dochter die extra zorg nodig heeft. Twee kinderen die vechten om te bestaan. Dat doet een moeders hart heel veel pijn."

Quote "Mensen hebben er geen vertrouwen meer in. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat moet gewoon echt anders" lilian marijnissen - tweede kamerlid sp

Sabine en haar moeder hebben het gevoel dat ze alles tegen Marijnisse hebben kunnen zeggen wat ze vooraf wilden. "Ik hoop dat ze ons überhaupt wat hoop kunnen geven en daarna hun woorden daad maken!" Als het aan Marijnisse ligt komen er snel nieuwe verkiezingen. "Dit op deze manier, terwijl er zoveel geld is, wegkijken van de echte problemen van mensen. Dat is van een wereldvreemdheid. Mensen hebben er geen vertrouwen meer in. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat moet gewoon echt anders."