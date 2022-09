Sabine schaamt zich niet meer om financiële problemen en laat stem horen in Den Haag

Sabine Decnop (30), en haar zoons Jovani (8) en Levi-Jay (6), moet met 100 euro in de week rondkomen, maar redt het niet meer. "Elke vrijdag ontvang ik geld van mijn bewindvoerder en de laatste tijd is het meestal rond dinsdagmiddag al bijna op." Daarom gaat ze vandaag met andere Noord-Hollanders naar Den Haag, om daar tijdens Prinsjesdag aandacht te vragen voor haar probleem. "Ik ben er echt klaar voor om mijzelf te laten zien en te durven uiten waar ik voor sta."

Sabine Decnop (30) probeert samen met haar twee zoontjes te leven van 100 euro per week - Tom de Vos

Voorheen wist het gezin het 'prima vol te houden met 80 euro per week', maar nu redt de alleenstaande moeder het niet meer met 100 euro. De inflatie in Nederland is de afgelopen maanden flink gestegen. Sabine koopt van het geld de basisbenodigheden. Om te bezuinigen op haar energie- en gasrekening, doucht ze zelf koud en maakt ze ook schoon met koud water. De kachel blijft voorlopig uit.

De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. Veel Noord-Hollanders kunnen het hoofd amper nog boven water houden, voor veel anderen wordt het steeds moeilijker. Grote problemen, die alledaagse mensen raken. We noemen ze: de volhouders. NH Nieuws gaat dinsdag, op Prinsjesdag, met deze groep mensen naar Den Haag. Zodat we deze schrijnende verhalen kunnen delen met de landelijke politiek.

In het verleden kwam Sabine in de financiële problemen, doordat ze na het verliezen van haar baan als beveiliger wegkeek van de blauwe brieven. Uiteindelijk trok ze alsnog aan de bel, omdat ze zich zorgen begon te maken over haar kinderen. "Je schaamt je natuurlijk kapot en je voelt je een enorme mislukkeling als je niet goed voor je kinderen kunt zorgen." Toch hoopt Sabine met haar verhaal andere gezinnen die het moeilijk hebben te overtuigen dat het wel anders kan, daarom gaat ze vandaag naar Den Haag. "Ik hoop door mijn openheid en door mijn schaamte op zij te zetten dat ik anderen kan inspireren. Want er is meer hulp om je heen dan je durft te denken. Je bent niet alleen."

Met 100 euro per week proberen Sabine en haar zoons rond te komen: "Red het niet meer"

En dat heeft Sabine de afgelopen weken gemerkt, toen ze haar verhaal deelde. "Ik heb hulp gehad van ontzettend lieve mensen. Alle reacties op social media waren erg positief! En mensen herkennen zich er in en durfden er ook voor uit te komen. Ik ben die mensen ontzettend dankbaar." In Den Haag hoopt ze dat politici oog hebben voor haar verhaal. "Ik hoop dat ze willen begrijpen dat het zo niet langer kan." Ze vindt dat haar verhaal niet op zich zelf staat, maar staat voor vele anderen Noord-Hollanders die in de problemen zijn gekomen door de stijgende prijzen en die het misschien nog slechter hebben dan haar.

Gisteren werd bekend dat het kabinet samen met grote energiebedrijven maatregelen gaat nemen om de energierekening laag te houden. "Ik geloof er niks van, te veel leugens geweest", reageert Sabine. "Er komt een bedrag vrij, maar waar ze het vandaan halen, weten ze nog niet. Dat klinkt raar." Het voelt voor Sabine nog allemaal erg onzeker, ze is bang dat het uiteindelijk toch weer op het bord van de burger terecht komt. "Ze doen alsof ze de burgers steunen, het klinkt als een slecht sprookje."