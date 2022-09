Owen Wijndal maakt rentree in verloren oefenpot Ajax tegen FC Utrecht

Owen Wijndal heeft zijn rentree in het shirt van Ajax gemaakt. De linksback zat zondag bij AZ - Ajax (2-1) voor het eerst na anderhalve maand blessureleed weer op de bank, maar kreeg toen geen speeltijd. Vanmiddag in de besloten oefenwedstrijd tegen FC Utrecht speelde hij de hele wedstrijd. Ajax verloor op De Toekomst met 2-1 en zag Lisandro Magallán voortijdig met twee keer geel naar de kleedkamer vertrekken.

In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Het resultaat werd voor Ajax nog wel iets pijnlijker, doordat Magallan na een opstootje met Younes zijn tweede gele kaart ontving. Het laatste half uur speelde Ajax daardoor met een man minder. Desondanks werd de thuisploeg nog een aantal keer gevaarlijk, maar de nederlaag bleek onvermijdelijk.

Ondanks het goede begin wisten de Amsterdammers niet door te drukken. Na een half uur kopte FC Utrecht-middenvelder Luuk Brouwers de gelijkmaker achter doelman Maarten Stekelenburg. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg de regerend landskampioen het deksel op de neus. Een afgemeten voorzet van oud-Ajacied Amin Younes viel voor de voeten van Rick Meissen. Hij tikte de bal beheerst binnen: 1-2.

Bij Ajax ontbraken uiteraard alle internationals en liet trainer Alfred Schreuder de coaching over aan zijn assistent Michael Reiziger. Na slechts tien minuten schoot Lorenzo Lucca, na voorbereidend werk van Ar’jany Martha, de bal achter oud Ajax-doelman Calvin Raatsie: 1-0.

De komende week staat het voetbal in het teken van interlands. Volgende week vrijdag worden de competities weer hervat. Dan gaat Jong Ajax op vrijdag op bezoek bij PEC Zwolle en het eerste elftal van de Amsterdammers ontvangt een dag later Go Ahead Eagles.

Opstelling Ajax: Stekelenburg (Gorter); Baas, Magallán, Pierie, Wijndal; Grillitsch (Giovanni), Regeer (Warmerdam), Fitz-Jim; Ocampos, Lucca en Martha