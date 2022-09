Feller AZ verslaat Ajax, Mees de Wit en Jens Odgaard nemen Alkmaarders bij de hand

De basiself van Ajax was ongewijzigd ten opzichte van het midweekse groepsduel tegen Liverpool. Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez begonnen bij AZ, dat op papier heel verdedigend stond. Het kreeg toch de eerste kans via Jens Odgaard, zijn inzet werd gered door Remko Pasveer. Mohamed Kudus brak de ban voor Ajax. Daley Blind lepelde de bal achter de verdediging van AZ, waarna Kenneth Taylor simpel kon afleggen op Kudus: 0-1.

Hard werken beloond

De thuisploeg werd feller en troefde Ajax steeds meer af. AZ kreeg een gigantische kans via Sam Beukema, maar die miste net uit een goede voorzet van Dani de Wit. Het geloof van de Alkmaarders werd in de veertigste minuut beloond. Na een inschattingsfout van Devyne Rensch kon gelegenheidslinksbuiten Mees de Wit de bal meenemen en schoot hij raak: 1-1. In de blessuretijd zorgde Odgaard na een lange pass van Hatzidiakos zelfs voor de voorsprong: 2-1. Daarvoor was Bruno Martins Indi al uitgevallen met blessure, waardoor hij waarschijnlijk Oranje moet laten schieten.

