AZ'er Mees de Wit imponeert bij basisdebuut tegen Ajax: "Heb mijn kans gegrepen"

Mees de Wit luisterde zijn basisdebuut in de eredivisie voor AZ op met een doelpunt. De zomeraanwinst was in de 2-1 overwinning op Ajax verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Na afloop was het dan ook feest in de kleedkamer van de Alkmaarders. "Schreeuwen, klappen. Iedereen was blij natuurlijk."

Mees de Wit: "De trainer zei gisteren al dat ik scherp moest trainen" - NH Sport

De Wit begon tegen de provinciegenoot uit Amsterdam als linkshalf, terwijl hij doorgaans meer in de achterste linie opereert. "Bruno Martins Indi zei gisteren al op de training dat ik wel eens zou kunnen gaan spelen. Na de training kwam de trainer naar me toe en die vertelde dat hij mij als linkshalf wilde gaan gebruiken", aldus de Wit over zijn enigszins verrassende basispositie.

Quote "In de warming-up schoot ik elke bal erin en ik dacht: schieten met die linker!" AZ-speler Mees de Wit

"Het was in het begin wel even wennen, maar daarna wist ik goed waar ik moest staan. Ik heb denk ik het team goed geholpen", vertelt De Wit, die vol zelfvertrouwen de gelijkmaker binnenschoot. "In de warming-up schoot ik elke bal erin en ik dacht: schieten met die linker! Ik denk dat ik vandaag wel mijn kans heb gegrepen."

Mees de Wit over zijn doelpunt: "Uithalen met die linker!" - NH Sport

Plaaggeest Pascal Jansen bleef tegen Ajax voor de derde wedstrijd op rij ongeslagen. De trainer van AZ wordt zodoende langzamerhand een echte plaaggeest voor de regerend landskampioen. "Laten we dat voorlopig volhouden. We spelen vandaag een prima wedstrijd en speelden volgens ons plan. Ajax ging in slotfase zelfs va-banque spelen", zag Jansen.

AZ-trainer Pascal Jansen is aardig op weg de plaaggeest van Ajax te worden - NH Sport

Lees ook Play Sport Play Feller AZ verslaat Ajax, Mees de Wit en Jens Odgaard nemen Alkmaarders bij de hand