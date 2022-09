Schreuder na nederlaag bij AZ: "Het was een intense wedstrijd"

Ajax heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de eredivisie verloren. AZ was vanavond met 2-1 te sterk. Alfred Schreuder vindt dat Ajax de gelijkmaker had moeten maken in de laatste twintig minuten. "AZ was gewoon feller", vertelt de Ajax-trainer na afloop op de persconferentie.

Tijdens de hele wedstrijd waren er irritaties over en weer tussen de spelers van AZ en Ajax. "Natuurlijk moet je niet als je achterstaat in opstootjes terecht komen, want dat is alleen maar tijdwinst voor AZ", weet Schreuder.

Remko Pasveer

Doelman Pasveer was tegen AZ één van de beste spelers van het veld, maar de 38-jarige keeper is daar niet blij mee. Want uiteindelijk kon hij niet voorkomen dat de Amsterdammers met 2-1 verloren in Alkmaar. "Ik had de meeste balcontacten in de eerste helft, maar dat is niet wat we willen", zegt hij op de persconferentie. "Wij kregen gewoon een beetje een moedeloos gevoel dat de bal er niet in vliegt", aldus Pasveer.

Door de nederlaag moet Ajax de koppositie aan PSV laten. Na de interlandbreak hervat de regerend landskampioen de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.