Belangrijke rollen Griekspoor en Van de Zandschulp bij groepswinst Oranje bij Davis Cup

De eerste confrontatie van de dag ging tussen Tallon Griekspoor en Tommy Paul. De Nieuw-Venneper won de eerste set met 7-5 en de tweede set liep uit op een tiebreak. Daarin won de Noord-Hollander opnieuw overtuigend: 7-3. De stand tussen beide landen was 1-0.

Amsterdammer Botic van de Zandschulp was na twee sets klaar met Taylor Fritz. De eerste set werd 6-4 en ook in deze tweede set was een tiebreak nodig. Daarin won Van de Zandschulp met 7-3. Het koppel Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop kwam hierna nog in actie, maar dat had geen invloed op de eindstand (2-0).

