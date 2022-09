Tallon Griekspoor zet Oranje in Davis Cup Finals op voorsprong tegen Kazachstan

Tallon Griekspoor heeft Nederland in de Davis Cup Finals op een 1-0 voorsprong gezet tegen Kazachstan. De tennisser uit Nieuw-Vennep won in drie sets van Mikhail Koekoesjkin: 6-1, 3-6 en 6-3.

Tallon Griekspoor, de nummer 48 van de wereld, kwam als eerste van de Nederlanders in actie. De 26-jarige tennisser speelde vooral in de eerste set erg sterk en gaf daarin zijn Kazachse opponent geen kans. In de tweede set kwam Koekoesjkin beter in de wedstrijd en maakte gelijk in sets. In de derde en beslissende set kon Griekspoor zich gelukkig herstellen en kwam hij niet meer in de problemen.

Door de overwinning komt Nederland op een 1-0 voorsprong tegen Kazachstan. Later vanavond komt Botic van de Zandschulp nog in actie in het enkelspel en Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel.

Davis Cup Finals

Naast Kazachstan is Nederland bij de Davis Cup Finals ook ingedeeld bij de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nederland speelt vandaag tegen Kazachstan en vrijdag tegen Groot-Brittannië. Het slotstuk voor Nederland is aanstaande zaterdag tegen de Verenigde Staten. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Schotse Glasgow. De twee beste landen in de groep plaatsen zich voor de kwartfinales.