Daverende verrassing Nederlands Davis Cup-team, tennissers verslaan Groot-Brittannie

Tallon Griekspoor kwam als eerste in actie voor Nederland tijdens de Davis Cup Finals tegen Groot-Brittannië. De tennisser uit Nieuw-Vennep ging ten onder tegen Daniël Evans, de nummer 25 van de wereld (6-4, 6-4). Botic van de Zandschulp en het duo Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zorgden uiteindelijk voor de overwinning: 2-1.

Het was vervolgens aan Botic van de Zandschulp om de stand gelijk te trekken. Hij moest daardoor winnen van Cameron Norrie, de nummer 8 van de wereld. De tennisser uit Amsterdam begon goed en won de eerste set (6-4). Van de Zandschulp kwam daarna helemaal los en liep snel uit naar 6-2, waardoor het 1-1 werd.

Daniël Evans kwam op 4-4 en trok de eerste set vervolgens naar zich toe: 6-4. Tallon Griekspoor kon in de tweede set goed bij blijven tot 3-3, waarna de Brit uitliep naar 5-4 en 6-4.

Klusje geklaard

Het duo Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop moesten vervolgens het klusje klaren. Dat leek een moeilijke opgave tegen Andy Murray en Joe Salisbury. In de tiebreak, na een stand van 6-6, sloeg het Nederlandse duo snoeihard toe: 7-0. De tweede set eindigde ook in een tiebreak, maar de Britten waren deze keer sterker: 8-6. Koolhof/Middelkoop wonnen de laatste set vervolgens afgetekend: 6-3. Daardoor won Oranje de wedstrijd van Groot-Brittannië.

Na twee groepsduels heeft Nederland zich geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Amerika is zaterdagmiddag de laatste opponent in de poule, inzet is de groepswinst. Daarna kan Oranje zich op gaan maken voor de knock-outfase, die eind november wordt gespeeld.