'Spotters gezien tijdens transporten Marengo-proces'

Bij het Marengoproces, dat plaatsvindt in de Bunker in de Amsterdamse wijk Osdorp, zijn regelmatig dezelfde verdachte auto's gezien. Gevreesd wordt dat de inzittenden bezig waren met de voorbereiding van een gewelddadige ontsnappingspoging.

"Er is bij ons informatie bekend dat we gewoon worden afgelegd (hier bedoelt hij waarschijnlijk mee gevolgd, red.), dat weten we", vertelt een lid van het BOT tegen Genemans. "Dat zien wij ook. Dan zie je dus bepaalde personen en voertuigen die voorkomen in de briefings. Maar ook met bepaalde intel. Kentekens, voertuigen."

Hij bevestigt tegenover Genemans dat dat 'niet niks' is. "Het is aan ons om daar zo goed mogelijk op te anticiperen. En die zaken te onderkennen en daarop te handelen."

Verkenning

Het BOT maakt gebruik van zwaar bepantserde voertuigen, waaronder Range Rovers. Vooraf wordt besproken wanneer de zwaailichten en sirene gebruikt worden en waar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn. Wat ook uit de uitzending blijkt, is dat er een aantal minuten voor het vertrek van zo'n konvooi al een verkenning wordt gedaan met een onopvallende auto. Twee leden van het BOT bekijken dan of er verdachte personen bij tankstations of op viaducten staan.

Zo'n verkenner van het BOT, die in burger werkt, zegt dat de dienst bij de Bunker weleens vermoedelijke spotters heeft aangesproken. "Ze proberen toch te kijken waar de zwakheden liggen. Dan proberen ze toch iets te plannen. Uiteindelijk heb je niets te verliezen. Als je weet dat je levenslang zit, waarom zou je het niet doen. En wij moeten continu inspelen daarop. Elke keer over de A2, dat valt ook op, dan moeten we het een keer op een andere manier doen."