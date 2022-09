Verdachten Marengoproces mogen zittingen mogelijk niet meer bijwonen

Dat meldt de NOS. Het besluit is vooral genomen vanwege het Marengoproces, dat plaatsvindt in de Bunker in Osdorp. Verdachten als Ridouan Taghi worden onder zeer zware begeleiding van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van justitie en de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie vervoerd, omdat er rekening wordt gehouden met ontsnappingspogingen.

Uitzonderlijke situaties

De VVD stelde deze zomer vragen over het Marenogroces aan minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind. De minister gaf aan dat de videoverbinding alleen gebruikt moet worden in 'uitzonderlijke situaties'. "Te denken valt bijvoorbeeld aan de beveiliging van de zitting of het vermijden van vervoer van verdachten met een hoog ontsnappingsrisico of de bescherming van de rechten van slachtoffers of getuigen."

Ondernemers en buurtbewoners van de Bunker zeiden eerder tegen AT5 dat ze zich grote zorgen maken over hun veiligheid. Ook schreef de politie een brandbrief waarin stond dat het ging om een 'haast onverantwoorde situatie'. Er worden inmiddels ook militairen ingezet, maar toch zijn er telkens 300 tot 350 politiemensen bezig met transporten, voorverkenningen, het bewaken van het pand en beveiligen van personen.

Drie per week

Vanaf dinsdag gaan de zittingen van het Marengoproces verder. Het zijn er vanaf dan meestal drie per week. Dinsdag verschijnt overigens ook de documentaire 'Ewout: mee met de zware jongens' van RTL op Videoland, die gaat over het vervoer van dit soort gedetineerden.

De Raad van State zal nog wel advies geven over het voorstel voor videoverbindingen.

Ondernemers zeiden eind vorig jaar al dat het grote aantal zittingen klanten afschrikt: