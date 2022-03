Militairen in Osdorp voor beveiliging Marengoproces

Het is een niet alledaags beeld vandaag in Osdorp: militairen met grote geweren beveiligen daar de zwaarbeveiligde rechtbank. Voor het eerst helpt de Koninklijke Landmacht de politie bij de beveiliging van het Marengoproces, de zaak rond Ridouan Taghi en zestien medeverdachten.

Leger beveiligt Margeno-proces in de Bunker in Osdorp Inter Visual Studio

"Wij zijn heel erg blij dat we bijstand krijgen van defensie, want de politie loopt op dat gebied echt tegen haar grenzen aan", zei een politiewoordvoerder gisteren over de hulp van de militairen.

Het Openbaar Ministerie zei in januari nog altijd rekening te houden met een uitbraak van Ridouan Taghi, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Noord-Brabantse Vught. Taghi zou via briefjes en handgebaren aan zijn neef Youssef T., die tevens zijn advocaat was, hebben gezinspeeld op een gewelddadige uitbraak.

Oefenlocatie

In aanloop naar het proces werd op een oefenlocatie in het Utrechtse Den Dolder alle mogelijke scenario's geoefend. Uiteenlopend van gewelddadige scenario's tot praktische omstandigheden. Zo trainden de militairen ook hoe ze om moeten gaan met opdringerige journalisten of irritante vloggers. De politie heeft aan de lopende band met dit soort mensen te maken, maar de mannen en vrouwen in het groen niet.

In het Marengoproces staat een groot aantal verdachten, onder wie Ridouan Taghi, terecht voor betrokkenheid bij zes liquidaties, vier pogingen daartoe en drie voorbereidingen voor een moord. De zittingen vinden plaats in de Bunker in Osdorp.