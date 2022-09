Bijzonder eiland in de Loosdrechtse Plassen: "Ik kom liever hier dan op de Bahama's"

Zeilen, suppen of waterskiën. Het kan óók als je blind bent of in een rolstoel zit. De stichting SailWise organiseert watervakanties voor mensen met een beperking op het eiland Robinson Crusoë. Deelnemer Julia: "Ik kom elk jaar en het voelt als thuiskomen hier."

"Een groot deel van de boten is aangepast en het huis is volledig ingericht voor mensen met een beperking", vertelt Anja van Balen. Ze is één van de beheerders op het eiland. Samen met haar collega's en een grote groep vrijwilligers zorgt ze ervoor dat bijna alles kan. "Het moet wel veilig zijn, maar we stimuleren deelnemers om hun grenzen te verleggen."

Het onbewoonde eiland Robinson Crusoë in de Loosdrechtse Plassen kent een bijzonder verhaal. Het is niet vrij toegankelijk voor toeristen, maar geheel in handen van de stichting SailWise. Al zo'n 45 jaar pachten zij het van de gemeente Wijdemeren en komen er mensen met een beperking langs om te genieten van een paar dagen vaarplezier.

"Het gaat echt hard! Ik zat voorin de boot en we vlogen over het water, heel gaaf," zegt Noor van Tricht. Ze is net terug van een zeiltocht op de Loosdrechtse Plassen. "Het is echt fantastisch hier", vult mede-deelnemer Jetty Meijer aan. "Dat gevoel van vrijheid, dat krijg je nergens anders op de wereld."

Ze is slechtziend en inmiddels fanatiek zeiler geworden. "Het liefst kom ik meerdere keren per jaar. Het is zo gaaf en er wordt zoveel gelachen." Door het zeilen heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen, ook in het gewone leven. "Ik durf nu veel meer, ik kan veel meer en ik onderneem veel meer. Je ontmoet hier andere mensen met handicaps en daar leer je enorm veel van."

En dat betekent bijvoorbeeld: niets kunnen zien en tóch leren zeilen. Of: volledig verlamd zijn en gewoon kneiterhard waterskiën op een surfplank, achter de speedboot aan. En daar is moed voor nodig, weet Esmoreit Douwes Dekker uit ervaring. "Ik wist niets van zeilen, ik vond het doodeng. De eerste keer zei ik van tevoren tegen mijn thuisfront: als ik een SOS uitstuur, moeten jullie me komen halen, desnoods met een helikopter."

Vrijwilligers die kunnen zeilen en/of willen zorgen zijn altijd welkom. Aankomende winter begint een grootschalige renovatie van de accommodatie op Robinson Crusoë. Anja van Balen: "Het huis is na 25 jaar flink verouderd. We gaan de boel opknappen en duurzamer en nóg toegankelijker maken."

De stichting SailWise organiseert al bijna 50 jaar vakanties voor mensen met een beperking. In Friesland, Enkhuizen en dus ook op Robinson Crusoë op de Loosdrechtse Plassen (van april tot oktober). Er zijn diverse reizen: bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking, met een lichamelijke beperking of voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deelnemers betalen de helft van de reissom, de rest wordt betaald uit donaties.

Na de lunch kiest iedereen wat hij wil gaan doen. Zeilen, surfen, kanoën, suppen, zwemmen: de beheerders schrijven op het bord namen bij alle boten. En eenmaal op het water, valt bij veel deelnemers de beperking weg.

"In het gewone leven zit ik in een rolstoel," vertelt Julia Kruijer, die het liefst het roer in handen heeft tijdens het varen. "Maar op de boot, ga ik uit mijn de rolstoel en dan ben ik eigenlijk niet meer beperkt." Dat kan Jetty beamen. "Op het eiland is iedereen gelijk, je wordt niet nagekeken. Dat is heel fijn. Ik loop hier zelfs beter, dat is de kracht van Robinson Crusoë."

Bahama's

Deze deelnemers kunnen het dan ook aan iedereen aanraden. "Ik kom hier al twintig jaar en ik wil niet meer anders", zegt Jetty. "Al zou ik een gratis vakantie krijgen van drie maanden naar de Bahama's, dan doe ik het niet. Ik kom liever hier." En dat geldt ook voor Esmoreit. "Doen! Zelfs voor de grootste twijfelaar of bangerik, zoals ik zelf was: gewoon doen, het is hier te gek!"