Onbewoond eiland, maar wel een snackbar: "Zo'n 200 kilo patat per dag in de frituur"

Een vette hap gaat er op de laatste dag varen van het seizoen maar al te makkelijk in. Zeker op de Loosdrechtse Plassen waar je niet eens naar het vasteland hoeft om een patatje met te bestellen. Hans en Miranda Scheerder runnen vol passie een paviljoen op het onbewoonde eiland Meent: "Het zijn lange dagen en hard werken", zegt Hans met een dikke glimlach op zijn gezicht.

Hans is inmiddels de geoliede machine op het eiland. "We verkopen hier op drukke dagen tussen de 150 en 200 kilo patat, dat is niet weinig nee", aldus Hans. Zijn vrouw Miranda is echter degene met de langste geschiedenis op het eiland Meent. "Zij liep hier als klein kind al rond." Toen Hans en Miranda elkaar ruim tien jaar terug ontmoetten, moest hij natuurlijk ook kennis maken met hét eiland van Miranda. "Ze runde hier samen met haar broer Raymond de boel. Dat hebben ze 18 jaar gedaan." Raymond werd echter ernstig ziek. "Dit eiland was echt zijn ding", legt Miranda uit. "1 april kwam hij deze kant op en 1 oktober kwam hij een keertje naar huis. Toen hij vijf jaar geleden overleed, hebben mijn man en ik het overgenomen."

Quote "Jaar in jaar uit komen hier dezelfde mensen, het is echt een familie" Miranda Scheerder

Daarmee houden Miranda en Hans de zo geliefde sfeer in stand die Raymond deels op dit eiland creëerde. Onder vaste gasten is het stel dan ook erg geliefd. "Toppers, ik kan niet anders zeggen", roept een bootgast. "Jaar in jaar uit komen hier dezelfde mensen, het is echt een familie", legt Miranda uit. Benieuwd hoe de sfeer op het eiland eruit ziet? Bekijk onderstaande video

Onbewoond eiland maar wel een snackbar - NH Nieuws

Maar een snackbar, of noem het een paviljoen, op een eiland runnen is niet gemakkelijk. "Ik begin soms al om 6.00 uur 's ochtends om alles op het eiland te krijgen", vertelt Hans enigszins trots. Twee á drie keer per week komt een vrachtwagen aan op een parkeerplaats in de buurt, waarna Hans met zijn boot alle dozen patat en snacks komt ophalen. "Er komt zeker wel wat bij kijken ja." Liefde voor èn op de Meent Toch zou Hans het werk op het eiland voor geen goud ruilen. "Ondanks dat ik hier al best een hele tijd rondloop, besef ik me elke dag dat dit een uniek stukje gebied is. Dit is nog altijd niet vanzelfsprekend." De plek is voor Miranda en Hans zelfs zo uniek dat ze op het eiland getrouwd zijn. "Dat geeft wel een beetje aan hoe bijzonder dit plekje voor ons is", sluit Miranda af. Bekijk hieronder wat trouwfoto's van Hans en Miranda op het eiland Meent.

Bruiloft van Hans en Miranda op het eiland Hans en Miranda Scheerder

Gooise Eilanden 🏝️​ ☀️​ In deze mini-serie 'Gooise Eilanden' toert NH Nieuws langs eilanden rondom en in 't Gooi. Zowel in de randmeren als het IJmeer en Gooimeer, als in de Loosdrechtse Plassen en zelfs in de Vecht. De komende weekenden zijn er meerdere afleveringen online te vinden en te zien op NH Gooi.