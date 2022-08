Tropisch eiland op een steenworp afstand: "Het is hier vaak een aantal graden warmer"

Zonaanbidders opgelet: ook dicht bij huis zijn genoeg tropische plekjes te vinden. Neem bijvoorbeeld het eiland De Schelp tussen Naarden en Almere in. Twee kunstmatige eilandjes die vakkundig de wind buiten weten te houden, waardoor een aangenaam temperatuurtje zo ontstaat. "Het wordt hier al snel erg warm", aldus Edo Rosenbaum.

De 78-jarige Edo beheert het eiland al zeventien jaar vol passie. "Ik houd van dit eiland, ik kwam hier vroeger ook al zelf met mijn eigen kinderen", vertelt hij onderweg naar het eiland. "Ik had een eigen zaak en een klant vertelde me dat de gemeente Naarden een beheerder zocht. Toen ben ik gaan kijken en het uiteindelijk gaan doen." Inmiddels is Edo niet meer weg te denken van het eiland. Jaarlijks komt hij 180 dagen langs op het eiland en is hij 365 dagen bereikbaar. Zijn takenpakket heeft hij deels zelf samengesteld en bestaan voornamelijk uit meegenieten en het opruimen van toiletpapier. "Ja, we hebben hier geen toilet, dus als je moet", sluit hij zijn zin half af.

Gooise Eilanden 🏝️​ ☀️​ In deze mini-serie 'Gooise Eilanden' toert NH Nieuws langs eilanden rondom en in 't Gooi. Zowel in de randmeren als het IJmeer en Gooimeer, als in de Loosdrechtse Plassen en zelfs in de Vecht. De komende weekenden zijn er meerdere afleveringen online te vinden en te zien op NH Gooi.

Volgens vaste bezoekers van het eiland is er het nodige positief veranderd sinds Edo beheerder is geworden: "Eerst schrok ik echt wel even, maar al snel had ik door dat hij snapte hoe het moest. Nu is het hier een stuk schoner en prettiger dan toen." Dat betekent wel dat er eventueel een probleem ontstaat als Edo stopt. "Ik ben toch al 78 jaar hé", snapt ook Edo zelf. "Maar zolang ik fit blijf en ik blijf het leuk vinden, blijf ik het zeker doen."