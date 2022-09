Situatie crisisgezin van Laura uit Sijbekarspel zit muurvast: "Ik ben zó moe"

Er is nog altijd geen structurele oplossing gevonden voor het gezin van Laura uit Sijbekarspel. En dit terwijl haar gezin al ruim een jaar in crisisstand staat. Waarom lukt het maar niet om passende zorg voor haar zoon Jim* te vinden? "We gaan van teleurstelling naar teleurstelling."

Een duidelijke boodschap: 'Help' - Aangeleverd

Ze kent de verhalen inmiddels helaas maar al te goed. 'We gaan het regelen', 'het komt goed', 'we nemen het écht serieus'. Hele en halve beloftes van instanties met goede bedoelingen, maar die weinig kunnen uitrichten. "Je wordt steeds weer teleurgesteld, omdat iedereen vastloopt. Er komt geen einde aan. En we zijn lang niet de enigen. Eén iemand vertelde mij dat ze in de afgelopen drie jaar 16 jeugdhulpverleners heeft gehad. 16!" De situatie in haar zorgintensieve gezin van Laura is al maanden nijpend. Crisis met een hoofdletter C. Haar zoon Jim is 13 jaar oud en heeft autisme, ADHD en Gilles de la Tourette. Dat zorgt voor het hele gezin voor veel spanning in huis. Crisissituatie Jim verbleef enkele jaren in de weekenden op zorgboerderij de Cormeij hoeve in Slootdorp. Zo kon de rest van het gezin op adem komen. Na een incident buiten zijn schuld om was Jim niet meer welkom op de Cormeij hoeve. Jim keerde terug naar huis en de gemeente Medemblik stelde in augustus 2021 vast dat er sprake was van een crisissituatie. Sindsdien raakte het gezin verstrikt in een web van zorgsystemen met zorgaanbieders en de gemeente Medemblik, met alle gevolgen van dien. Laura stortte afgelopen april in en kampte met suïcidale gedachten. Tekst gaat door onder de foto.

Foto ter illustratie - Adobe Stock

De reddende engel leek er te komen in de persoon van Jan Steven van Dijk. Hij is directeur van PluZorg. "Gezien de urgentie is het alle hens aan dek", zei hij eind juni. "We moeten alle zeilen bij zetten." Hij verwachtte de situatie snel te kunnen doen kantelen. Maar bijna drie maanden later is er nog steeds geen oplossing gevonden. Ondanks de inmenging van onder meer PluZorg, de Omring en gemeente Medemblik. Het lukt maar niet om passende zorg voor Jim te vinden. Niets veranderd Laura zucht eens diep. "Er is eigenlijk niets veranderd. Onze zoon is bij een net opgestarte zorgboerderij in Nieuwe Niedorp geweest. Daar was echt sprake van een goede klik. De mensen daar hadden nog geen ervaring met logeeropvang, maar wilden hem een leuke, ontpannen week bieden. Daar heeft hij vier leuke dagen gehad, terwijl ons gezin werd ontlast. Hij zou daar op vrijdagen kunnen komen, maar dan moet hij gewoon naar school. Dan zouden de vakanties overblijven, maar dat is één keer in de zeven weken. Dat is helaas geen structurele oplossing." Eerdere kennismakingen bij zorgboerderijen op de regio liepen ook op niets uit. Zo kon Jim terecht bij zorgboerderij The Owlish Fortress in Andijk. "Maar daar waren voornamelijk paarden en daar houdt hij helemaal niet van. Dit was overigens al bekend voor de kennismaking, maar we wilden het toch een kans geven. Zo ga je van teleurstelling naar teleurstelling. Voor de andere twee kinderen wordt gekeken of ze op een andere manier ontzorgd kunnen worden. Om ze een plezierige tijd te kunnen geven."

Quote "Waar is de juiste hulp? Ik ben zó moe..." Laura, moeder van jim

Het verwachtingspatroon is nog verder gezakt. "Waar is de juiste hulp? Ik ben zó moe. Je loopt tegen zoveel dichte deuren aan. Ik verwacht helemaal niets meer, dan kan het alleen maar meevallen. Onze zoon maakt moeilijk contact met andere kinderen en raakt steeds meer geïsoleerd. Hij wordt belemmerd in zijn ontwikkeling. Hij zou heel erg gebaat zijn bij een eigen plek op een locatie met ongeveer gelijkgestemden. Maar die is er blijkbaar niet, of er is geen ruimte." Ze blijft strijden voor het geluk van haar zoon - hoe moeilijk het ook is. "Het meest belangrijke is dat ik graag wil dat mijn kind kan groeien. Dat hij zich gesteund en fijn voelt. Dat heeft ieder kind nodig. Hoe lang moeten we nog lobbyen, totdat onze zoon ergens terecht kan?" * In verband met de bescherming van de privacy is de naam van de 13-jarige jongen gefingeerd. Zijn echte naam is bij NH Nieuws bekend. Ook de achternaam van de familie wordt daarom niet genoemd.

Flink tekort aan aanbod: "Helaas morgen niet meteen opgelost" "Het is geen appeltje eitje", zegt Jan Steven van Dijk. Hij zette zich als directeur van PluZorg eerder al in voor de situatie rondom Jim, maar weet inmiddels ook dat het het vinden van passende zorg een gecompliceerde zoektocht is. "Het is lastiger dan gedacht. Helaas is het morgen niet meteen opgelost." De paar opties die hij voor handen had, pasten niet bij de zoon van Laura. De zorgboerderij in Andijk matchte niet met de cliënt en in Nieuwe Niedorp is - vooralsnog - geen plaats. Waarom lukt het niet om passende zorg te vinden? Van Dijk: "Er is een groot tekort aan aanbod voor deze doelgroep in de regio. Er staan veel mensen op wachtlijsten. We hebben helaas een ordner vol met trieste verhalen." Toch geeft hij de moed niet op. Een volgende mogelijke optie wordt gezocht in Aartswoud, niet ver van zijn woonplaats Sijbekarspel. "Wij krijgen per 1 november de beschikking over een woonlocatie, waar we 10 woonplekken en een logeerhuis voor weekend- en vakantieopvang gaan faciliteren. Ik wil kijken of dat misschien een passende locatie voor hem is."