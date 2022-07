Crisissituatie in gezin van Laura duurt maar voort: "Waarom wordt hij geweigerd?"

De situatie in haar gezin is nijpend. Al maanden en maanden. Haar zoon Jim* is 13 jaar oud. Hij heeft autisme, ADHD en Gilles de la Tourette. Zodoende heerst er in huis constant ontploffingsgevaar. "Iedereen loopt hier op eieren. Ook zijn twee broertjes zijn thuis niet vrij", zei Laura eerder al.

Laura uit Sijbekarspel ontving na het eerder verschenen artikel bij NH Nieuws talloze reacties En ook op social media stroomden de berichten binnen. "Heel veel mensen herkenden zich in onze situatie. Ook zij zitten 'vast'. Er gaat zó veel mis in de jeugdzorg, dat vind ik echt triest. Waarom wordt hier na al die jaren niets aan gedaan?"

Als alternatief wordt 'The Owlish Fortress' aangedragen, een zorgboerderij in Andijk. Hier zou Jim vanaf volgende week op zaterdag en zondag dagbesteding kunnen volgen. Van Dijk: "Hier zijn ook fraaie logeeraccommodaties, maar het wachten is al een tijdje op de vergunning van de gemeente Medemblik. Ik ga volgende week kijken of ik de vergunningsaanvraag kan bespoedigen."

Ook Van Dijk kan als directeur opname niet afdwingen. "HeemZorg is de contractant richting de gemeente. De Cormeij hoeve is daar onderdeel van en zij hebben als zorgboerderij het recht om cliënten te weigeren. Daar baal ik ook van. Noem het een weeffout in onze organisatie. Natuurlijk heb ik als directeur wel de nodige invloed en ik ga hier ook zeker nog een telefoontje aan wagen."

De reddende engel leek er te komen in de persoon van Jan Steven van Dijk. Hij is directeur van PluZorg, waar HeemZorg onderdeel van is. "Gezien de urgentie is het alle hens aan dek", zei hij vorige week. Wat hem betreft, moest Jim weer zorg worden geboden.

Al meer dan een jaar schreeuwen Laura en haar man om hulp en vechten ze voor het krijgen van de juiste zorg. Het crisisgezin is verstrikt geraakt in een web van zorgsystemen met zorgaanbieders en de gemeente Medemblik, met alle gevolgen van dien. Laura stortte afgelopen april in en kampte met suïcidale gedachten.

In augustus 2021 stelt de gemeente Medemblik vast dat er bij het gezin sprake is van een crisissituatie.

In 2014 werd hij tijdelijk in een gezinshuis in Den Helder geplaatst. Toen hij in 2016 thuis terugkeerde, kon dat volgens de gemeente Medemblik alleen onder de voorwaarde dat hij om het weekend logeeropvang kreeg, zodat de rest van het gezin af en toe op adem kon komen. Jim verbleef tot juni 2021 op de Cormeij hoeve, onderdeel van HeemZorg. Toen de zorg na een incident werd gestaakt. Ook na een rapport waaruit de onschuld van Jim werd aangetoond, weigerde de Cormeij hoeve hem terug te nemen.

Op zaterdag en zondag zou Jim dan van 9 tot 19 uur dagbesteding kunnen volgen, om vervolgens of naar huis te gaan óf naar Het Zorgerf in Opmeer. Dat laatste ziet Laura niet als gewenste oplossing. "Daar zitten overwegend jong volwassenen, zeg tussen de 18 en 20 jaar. Mijn zoon is een getraumatiseerde jongen die kwetsbaar en erg beïnvloedbaar is. Is dit dan de beste plek voor hem?"

Vrijdagmiddag was er een rondleiding in Andijk. "Het is een prachtige zorgboerderij, maar helaas geen match voor onze zoon. Deze zorgboerderij is gericht op paarden, maar daar vindt hij geen aansluiting mee. Ik zag hem direct verstijven en in de stress schieten. Dan kunnen we hem daar wel heen brengen, maar als hij daar niet op zijn plek is, komt alles er thuis dubbel en dwars uit. Dat werkt dus averechts, helaas."

Druppel

Ondertussen komt er toch een vorm van ontlasting voor Laura en haar gezin. De Omring komt vanaf komende week twee ochtenden en een middag één tot anderhalf uur helpen. "Mooi dat er nu iets gebeurt, maar het is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat", zegt Laura. Het geeft haar een beetje ruimte om de nodige aandacht aan haar andere twee thuiswonende zoons te geven.

Zij houdt vast aan de oplossing die in 2016 al werd aangedragen: logeeropvang in het weekend. En dan het liefst op de plek waar Jim zich het meest thuis voelt. "Op de vergelijkbare plek als de Cormeij hoeve dus, waar hij zich net zo fijn voelt."

* In verband met de bescherming van de privacy is de naam van de 13-jarige jongen gefingeerd. Zijn echte naam is bij NH Nieuws bekend. Ook de achternaam van de familie wordt daarom niet genoemd.