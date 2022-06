Laura wacht al meer dan jaar op zorg voor haar zoon en kan niet meer: "We zijn op!"

In april van dit jaar ziet ze het écht niet meer zitten. Na de maandenlange worsteling en oneindige zoektocht naar gepaste zorg voor haar zoon, krijgen suïcidale gedachten de overhand bij Laura. Ze kan niet meer.

Vijf verschillende jeugdhulpverleners in een jaar tijd. En oneindig gepingpong tussen de gemeente Medemblik en verschillende zorgaanbieders als Parlan en HeemZorg, zonder dat er ook maar iets gebeurt voor vijf mensen die al een jaar in een crisissituatie verkeren. Hoe kan een gezin zo verstrikt raken in een web van zorgsystemen, dat het er bijna aan onderdoor gaat? "Het kind hoort voorop te staan, maar dat is hier niet het geval."

Andere wereld

Jim* is 13 jaar oud. Hij heeft autisme, ADHD en Gilles de la Tourette. Hij leeft - kort gezegd - in een andere wereld. Maakt moeilijk contact, heeft weinig empathisch vermogen en is opvliegerig. Met alle gevolgen van dien. Er heerst constant ontploffingsgevaar. "Iedereen loopt hier op eieren. Ook zijn twee broertjes zijn thuis niet vrij."

2016: Twee jaar eerder escaleert het tussen Jim en zijn oudere broer. Het gezin raakt overbelast, heeft hulp nodig en Jim wordt doordeweeks in een gezinshuis in Den Helder geplaatst. In 2016 komt Jim weer thuis wonen, onder voorwaarde dat het gezin op gezette tijden ontlast wordt. Dus is Jim om het weekend en in de vakanties op de Cormeij hoeve in Slootdorp, een zorgboerderij van zorginstelling HeemZorg. Hier krijgt hij zogenaamde logeeropvang. Zo blijft de zorgintensieve familie - met meerdere diagnoses binnen het gezin - van Laura op de been.

Mei 2021: Er vindt een incident plaats, waarbij seksueel overschrijdend gedrag plaatsvindt. De ouders melden dit direct bij de zorgboerderij. Met als gevolg dat HeemZorg besluit dat Jim niet meer welkom is op de zorgboerderij. Het voorstel is om Jim voor individuele hulp aan te melden bij Parlan. Jim woont dus weer volledig thuis. "Als Jim er even niet was, konden we hier op adem komen. Dat rustpunt is nu weg", zegt Laura.

Uit onderzoek blijkt later dat Jim was aangezet en bedreigd door een andere jongere op de Cormeij hoeve. Hij wordt vrijgepleit van het incident. Toch staat in het rapport dat hij moet worden behandeld. "Waarvoor dan?", vraagt zijn moeder zich hardop af.

In de maanden die verstrijken hevelt HeemZorg het dossier over naar zorgaanbieder Parlan en wordt jeugdhulpverlener 1 (en daarna nummer 2) door Medemblik toegewezen. De gemeente constateert dat niet alleen voor Jim, maar ook voor de andere twee kinderen, ondersteuning vanuit Parlan moet worden ingeschakeld.

Augustus 2021: De gemeente Medemblik stelt vast dat er sprake is van een crisissituatie in het gezin. Ondertussen verandert er niets, is er geen sprake van hulp en woont Jim 'gewoon' thuis.

Februari 2022: Laura kampt volgens de huisarts met een burn-out. De vader van het gezin had eerder ook met burn-out klachten, voornamelijk veroorzaakt door de nijpende privé-situatie. Het jeugdverlenersbestand van Medemblik wisselt in hoog tempo. Vanuit de gemeente worden jeugdhulpverlener nummer 3 en later 4 toegewezen. Maar de laatste heeft het te druk, dus kan niets voor het gezin betekenen. Het wachten is op de volgende jeugdhulpverlener.

Wel heeft de gemeente contact gelegd met HeemZorg. Jim is nog altijd niet welkom, ondanks het 'positieve advies' vanuit het onderzoek dat Parlan deed naar het incident.

April 2022: Het gaat niet meer. Laura stort volledig in en heeft suïcidale gedachten. Ze mag niet alleen gelaten worden en slikt antidepressiva. De huisarts doet wat ze kan, maar staat ook machteloos. Parlan neemt contact op met de gemeente om extra hulp in te kunnen zetten.

Deze bestaat uit ambulante begeleiding voor Jim en ouderbegeleiding. "Maar in 2016 is al vastgesteld dat ons gezin gebaat is bij logeeropvang, zodat de rest van het gezin af en toe op adem kan komen."

Mei 2022: Jeugdhulpverlener nummer 5 meldt zich bij het gezin. Laura heeft contact met wethouder Kuipers. Hij geeft aan dat het zorgplan bij Parlan in de steigers staat. Maar, zegt Laura: "Parlan heeft geen logeeropvang, dus hier is een andere zorgaanbieder voor nodig."

Juni 2022: Laura trekt maar weer eens aan de bel bij Medemblik, want de thuissituatie wordt voor iedereen steeds onveiliger. Er wordt geprobeerd om Jim dagbesteding te laten doen bij zorgboerderij The Owlish Fortress in Andijk. Met - wellicht - uitzicht op logeeropvang. Al kan dat nog wel maanden duren voordat zij de opvang kunnen bieden die nodig is.

Ondertussen verslechtert de situatie. Vorige week schakelt Laura opnieuw de gemeente in. Ze ziet geen perspectief meer te zien. "Dan moet hij maar het huis uit", zegt ze ten einde raad. "Wij kunnen niet meer."

Er worden twee opties aangedragen: een pleeggezin in Egmond en thuisbegeleiding van de Omring plus een aanmelding bij behandelcentrum De Schar is Schagen.

Er is veel overleg, maar weinig daadkracht voor een gezin dat al bijna een jaar in crisisstand verkeert. "Ik voel mij als een klein pionnetje op een enorm bord. Het enige wat ik wil, is een goede balans tussen belasting en ontlasting. Zodat ons gezin weer enigszins normaal kan draaien. Ik vecht voor mijn kinderen, maar ik vang overal bot. Er wordt constant afgeschoven. Door de gemeente, door Parlan, door Heemzorg. Terwijl de oplossing eenvoudig is: logeeropvang. Zoals dat in 2016 al is vastgesteld. Maar er wordt zelden geluisterd."

* In verband met de bescherming van de privacy is de naam van de 13-jarige jongen gefingeerd. Zijn echte naam is bij NH Nieuws bekend. Ook de achternaam van de familie wordt daarom niet genoemd.