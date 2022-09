Live vanaf onze 360°-redactie in Nieuw-Vennep: June tot Twaalf, met Astrid

Het dagelijkse NH-radioprogramma June tot Twaalf is vandaag op locatie. Van 9.00 uur tot 12.00 uur wordt het programma gemaakt op de NH 360°-redactie in winkelcentrum Symfonie in Nieuw-Vennep. June kan er door ziekte helaas niet bij zijn, maar haar vervanger Astrid de Jong heeft er veel zin in, net als de leuke gasten die bij haar aanschuiven.

Thema van de uitzending is koopkracht en inflatie, de onderwerpen die ook centraal staan op de NH 360°-redactie in het Vennepse winkelcentrum Symfonie. Daar zijn we deze week drie dagen aanwezig, om met jullie - consumenten en ondernemers - in gesprek te gaan over jullie portemonnee.

Wat merken jullie van de gierende inflatie? Hoe groot is jullie koopkrachtverlies? Wordt het nog enigszins gerepareerd of steek je jezelf al in de schulden? We praten er graag met jullie over, in het voormalig (leegstaande) winkelpand van schoenenketen Leemans, naast bakkerij Van Leeuwen.

Bespaartips

Vanaf 9.00 uur verzorgt Astrid de Jong daar ook de uitzending van June tot Twaalf. June kan er door ziekte niet bij zijn, maar heeft met Astrid de Jong een uitstekende vervanger. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus heeft June zelf de gasten geregeld. En die strooien - geheel binnen het thema van de uitzending - met bespaartips.

Bijvoorbeeld benieuwd hoe je in de keuken kunt besparen? Luister dan van 9.00 uur tot 12.00 uur naar June tot Twaalf op NH Radio. Op de themapagina van Nieuw