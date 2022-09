Amsterdam wijst vijf gebieden aan voor nieuwe proef met preventief fouilleren

Burgemeester Femke Halsema heeft vandaag bekendgemaakt in welke gebieden de politie preventief gaat fouilleren. Het gaat om gebieden in Centrum, Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Halsema liet in juni al weten dat er tussen oktober en december weer gefouilleerd gaat worden.

In totaal zijn er vijf zogenoemde risicogebieden geselecteerd. Per gebied zal er in drie maanden tijd vijf keer gefouilleerd worden. Net als vorig jaar, toen er ook voor een paar maanden werd gefouilleerd, gaat het om een proef om te kijken of het middel permanent ingezet kan worden.

Volgens Halsema zijn de gebieden geselecteerd op basis van het aantal wapenincidenten in het verleden en de informatie die de gemeente van de stadsdelen en wijkteams van de politie heeft gekregen.