Terugkijken: NH Sport van maandag 12 september

De Supercup bij de basketbalvrouwen zie je in deze NH Sport. Landskampioen Den Helder Suns neemt het op tegen bekerwinnaar Grasshoppers. Verder een reportage van het zaalvoetbalsprookje van VNS United uit Amsterdam-Noord. En we kijken over de schouder mee van HCAW-fotograaf Alfred Cop. Hij volgt het huidige succes van de Bussumse honkbalploeg op de voet.