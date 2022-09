Terugkijken: NH Sport van maandag 5 september

Een boeiend voetbalgevecht in Amsterdam-West tussen Lebo en FC Eindhoven in deze uitzending van NH Sport. De twee zaalvoetbalteams stonden vorig seizoen nog tegenover elkaar in de halve finale van de play-offs. Verder een portret van Jeffrey Boomhouwer. De handballer keerde na twaalf jaar terug bij regerend landskampioen Aalsmeer.