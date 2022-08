Terugkijken: NH Sport van maandag 29 augustus

Na een korte zomerstop is NH Sport weer terug op tv. In deze uitzending zie je een reportage over de honkballers van HCAW. Zij zorgden voor een stunt door zich na zeventien jaar weer te plaatsen voor de Holland Series. En een samenvatting van de finale van de NH Cup. De eindstrijd gaat tussen de handbalvrouwen van de Amsterdamse handbalclub VOC en SEW uit Nibbixwoud