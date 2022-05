Terugkijken: NH Sport van maandag 16 mei

Laatste kunstje van handbalicoon Michelle Goos voor VOC in NH Sport. De Amsterdamse handbalclub neemt het in de finale van de play-offs op tegen Venlo. Ook in deze uitzending het afscheid van goalie Marco Bizot in het AZ-stadion. En de spraakmakende analisten Barry van Galen en Piet Keur kraken een kritische noot over de matige prestaties van AZ.