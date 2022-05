Terugkijken: NH Sport van maandag 23 mei

Een reportage van de rugbyclash tussen Haarlem en Castricum in deze NH Sport. De winnaar plaatst zich voor de eindstrijd om het landskampioenschap. Verder een samenvatting van de kwartfinale in de play-offs tussen ASV Lebo en FCK De Hommel. En uiteraard komt het slotstuk van Barry van Galen en Piet Keur in een vers Bakkie Pleur.

Ook aandacht in deze uitzending voor de handbalvrouwen van VOC. De Amsterdammers nemen het in de finale van de play-offs op tegen Venlo. In de best-of-three verrasten de Limburgers in de eerste ontmoeting. VOC moet dus winnen om nog een derde en beslissend duel uit het vuur te slepen.

De eerste NH Sport is om 17.10 uur. Daarna zie je de uitzending in de herhaling.