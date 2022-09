SV RAP klaar voor replay bekerfinale uit 1906: "We trainen al weken harder dan normaal"

SV RAP Black Devils, een veteranenteam van de Amsterdamse voetbalclub, kijkt er al weken reikhalzend naar uit. De winnaar van de eerste Holdert-beker in 1899, de voorloper van de KNVB-beker, speelt op 17 september een replay van de bekerfinale uit 1906. Tegenstander is DSV Concordia uit Delft. "Het is een bijzondere uitdaging", weet aanvoerder Paul Kortleve.

Stadion De Wageningse Berg, het decor van de replay van de bekerfinale uit 1906 - Twitter Ino Diepeveen

De wisselbeker, die de naam droeg van uitgever Hak Holdert, werd tot en met 1944 uitgereikt aan de bekerwinnaar. Sindsdien is de beker zoek, waarna Concordia besloot om replica's te gaan maken. Dat was wegens hun 135-jarig bestaan. De finale tussen RAP en Concordia wordt 17 september gespeeld op De Wageningse Berg, tot en met 1992 het stadion van het inmiddels failliete FC Wageningen. "Er is een heel circus opgetuigd", vervolgt Kortleve. "Oud-scheidsrechter Henk van Ettekoven, 82 inmiddels, zal de wedstrijd leiden. We spelen in Wageningen, ook een unieke ervaring. Er wordt dus van alles uit de kast gehaald om er een mooi festijn van te maken." Tekst gaat verder onder de foto

De replica van de Holdert-beker die wordt uitgereikt

Kortleve benadrukt dat zijn ploeg 'ontzettend graag wil winnen van de vrienden uit Delft-Noord.' RAP en Concordia spelen namelijk ook gezamenlijk in de klassieke veteranencompetitie. "Er is altijd een hevige strijd gaande tussen onze ploegen om niet als laatste te eindigen. We verloren vorig jaar twee keer hard (6-0 en 6-2), dus we moeten dat dit seizoen goed maken. Het is dan helemaal mooi als je daarmee de Holdert-beker kan winnen." Verjonging Niet alleen de sportieve eer staat volgende week op het spel. Kortleve: "Deze wedstrijd telt ook mee voor onze competitie, dus we willen graag drie punten halen. Dit jaar hebben we ook verjonging gekregen in de selectie door samen te gaan met een ander team van RAP. Ik denk dat we daardoor een goede kans maken om te winnen. Onze gemiddelde leeftijd was vorig jaar rond de 48/49, door die 14 nieuwe jongens zal het gemiddeld zeven jaar jonger zijn."

"De afgelopen weken heb ik geprobeerd door mailwisselingen de boel op scherp te krijgen", vervolgt de aanvoerder. "Het is echt een unieke gebeurtenis, dus we trainen de afgelopen weken al zwaar op woensdag. Dat deden we hiervoor nooit, dat geeft wel aan hoe dit leeft. Iedereen is fit, dus de vooruitzichten zijn goed." Uitreiking De titanenstrijd tussen RAP en Concordia begint 14.00 uur. Na afloop reiken KNVB-voorzitter Just Spee en directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee de uitreiking van de replica's. Onder andere Koninklijke HFC (winnaar 1904, 1913 en 1915), Ajax (1917, en 1943), RCH (1918) en VSV (1938) krijgen een beker.