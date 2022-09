Beker zoek: Amsterdamse RAP speelt nogmaals finale van 1899 om replica

De allereerste winnaar van de KNVB-beker was in 1899 sv RAP. De Amsterdamse amateurclub ontving daarvoor de Holdert-beker, vernoemd naar de bedenker van het bekertoernooi Hak Holdert. Tot 1944 werd de wisselbeker jaarlijks uitgereikt, maar sindsdien is hij zoek. Zaterdag 17 september speelt RAP om een replica van de cup tegen DSV Concordia uit Delft.

De wedstrijd wordt gespeeld op de Wageningse Berg, tot het faillissement in 1992 de thuishaven van eerstedivisionist FC Wageningen. Overigens ging de eerste bekerfinale in 1899 tussen RAP en HVV en wonnen de Amsterdammers, na verlenging, met 1-0. Pikant genoeg belandde de beker daardoor in de prijzenkast van Holderts eigen club, aangezien hij daar op dat moment de penningmeester was. DSV Concordia, dat dit jaar 135 jaar bestaat en de beker in 1906 won, nam het initiatief en benaderde alle nog bestaande voetbalclubs die de Holdert-beker ooit wonnen. Zij zijn uitgenodigd en ontvangen na afloop van de wedstrijd hun replica. Onder die clubs zijn Koninklijke HFC (winnaar 1904, 1913 en 1915), Ajax (1917, en 1943), RCH (1918) en VSV (1938). Tekst gaat verder onder de tweet.

Niemand weet waar de oude KNVB-beker is gebleven en daarom worden er replica’s gemaakt https://t.co/h3xr9DUEjM pic.twitter.com/7My66OwCIF — Jurryt van de Vooren (@jRRT) September 7, 2022

KNVB-voorzitter Just Spee en directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee verzorgen de uitreiking. Zeven jaar geleden speelden Koninklijke HFC en EDO de eerste wedstrijd die ooit in Nederland gespeeld werd (1886) na in het Frederikspark in Haarlem. Dat gebeurde om de 150e geboortedag van sportpionier Pim Mulier te vieren.