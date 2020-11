Zeldzame kleurenbeelden uit 1948 van HFC Haarlem gevonden: "Ik was verbijsterd"

LEEUWARDEN - In het Fries Film Archief zijn bijzondere beelden van voetbalclub HFC Haarlem gevonden. Het gaat om een 8mm-kleurenfilmpje van de wedstrijd Heerenveen - HFC Haarlem van 6 mei 1948. Het ontdekte materiaal is dinsdagmiddag in het provinciehuis van Friesland overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

"Ik was verbijsterd. Ik had dit nooit verwacht"

Syds Wiersma haalde het beeldmateriaal (zonder geluid) boven water nadat documentairemaker Piter Tjeerdsma het Filmarchief had gevraagd op zoek te gaan naar beelden van Abe Lenstra. Het is vrijdag honderd jaar geleden dat de Friese voetballegende werd geboren. De beelden zaten 'verstopt' tussen diverse zwart-witbeelden uit de periode 1947-1949.

Kleurenbeelden van kort na de Tweede Wereldoorlog zijn zeldzaam. Amateurfilmer Oeds Andries Brouwer maakte ze destijds langs de rand van het veld. Heerenveen - HFC Haarlem, een belangrijkd duel in de strijd om de landstitel, eindigde in 4-3. Lenstra scoorde vier keer. Op de gevonden beelden zijn enkele acties van Lenstra te zien, maar geen van zijn doelpunten is vastgelegd. De treffers van Haarlem zijn in de verte te zien.

Bekijk hieronder de beelden van het Fries Film Archief