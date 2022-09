Alsnog meedoen aan Dam tot Damloop? Win een van de laatste startbewijzen

Nog acht dagen en dan barst het grootste hardloopevenement van Nederland los. Startbewijzen voor de Dam tot Damloop zijn al maanden niet meer te krijgen. Via NH Sport maak je kans om last-minute tóch nog mee te doen.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat de Damloop van Amsterdam naar Zaandam weer gelopen wordt. Naar vewachting 40.000 deelnemers staan zondag 18 september aan het vertrek op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. 16,1 Kilometer verder ligt de finishstreep in de Peperstraat in Zaandam. NH Sport zendt de wedstrijd live op televisie uit.

NH Sport zendt de wedstrijdloop 18 september van 10.00 tot 11.30 uur live uit op tv. De commentatoren zijn Edward Dekker en Roy van Eekelen. Van 13.00 tot 15.00 uur kun je in een rechtstreekse tv-uitzending naar de verrichtingen van de vele duizenden recreatieve lopers kijken. Presentatie: Erik-Jan Brinkman.

Mensen die vanwege de enorme interesse in het evenement naast een startbewijs grepen, hebben nu een laatste kans om tóch mee te doen. Marathonloper Ronald Schröer, in 2019 zestiende in 49 minuten en 24 seconden, legt uit hoe. Tekst gaat verder onder de video.

De vrouwen topatleten worden om 10.19 uur als eerste weggeschoten. De mannen volgen zes minuten later. Daarna is het de beurt aan de duizenden recreatieve lopers. Vanwege de coronamaatregelen ging de Damloop in 2020 en 2021 niet door. De laatste editie werd in 2019 gewonnen door Evaline Chirchir in 50 minuten en 32 seconden. Ze bleef daarmee de eerste man, Solomon Berihu, voor. Kijk hieronder de samenvatting uit 2019. Tekst gaat verder onder de video.

Organisator Le Champion brak de editie van 2019 voortijdig af. Door de hoge temperaturen was het niet verantwoord om de duizenden lopers het parcours van Amsterdam naar Zaandam af te laten leggen. Door de hitte werden mensen onwel en er was niet voldoende hulpverlening om de wedstrijd veilig af te maken.