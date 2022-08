Sterk deelnemersveld bij eerste Dam tot Damloop in drie jaar

Aan de Dam tot Damloop zullen meerdere grote atleten deelnemen. Voor het eerst in drie jaar kan het hardloopevenement weer plaatsvinden. Naast de profs zullen 40.000 deelnemers op zondag 18 september aan de start verschijnen aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

Bij de mannen zal de aandacht uitgaan naar Abdi Nageeye en Khalid Choukoud. De twee hebben van alle deelnemers de snelste tijd staan op de tien Engelse mijl. Nageeye veroverde vorig jaar op de Olympische Spelen zilver op de marathon en Choukoud werd vorig jaar Nederlands kampioen in Amsterdam. “Ik kijk ernaar uit om weer eens een andere afstand te lopen dan de marathon", zegt Choukoud. "Fantastisch om dat voor eigen publiek bij de Dam tot Damloop te doen! In 2016 werd ik eerste Nederlander hier, hopelijk kan ik dat dit jaar weer herhalen.”

Ook Richard Douma staat aan de start. Begin dit jaar debuteerde Douma als marathonloper tijdens de marathon van Rotterdam. De snelste tijd van de Zaankanter op de Dam tot Damloop dateert uit 2015.

Holterman, Koster en Ummels

Bij de vrouwen staan er ook een aantal gerommeerde loopsters aan de start. De Noord-Hollanders Jill Holterman, Maureen Koster en Bo Ummels zullen de strijd met elkaar aangaan. Holterman en Ummels stonden eerder aan de start in Amsterdam en voor Koster wordt het haar eerste deelname. Holterman en Ummels zullen eerst op de EK atletiek in München de marathon lopen, Koster komt in actie op de 5.000 meter.

De hardloopwedstrijd wordt onder normale omstandigheden ieder jaar georganiseerd. Het parcours is 10 mijl (16,1 km) lang en loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. De afgelopen twee edities werden afgelast vanwege corona.