Historische prestatie van zenuwachtige Lieke Klaver op WK atletiek

Nog nooit eerder plaatste een Nederlandse vrouw zich voor de WK-finale outdoor op de 400 meter. Dat is vanaf nu verleden tijd, want Lieke Klaver plaatste zich donderdagochtend voor deze eindstrijd in een recordtijd. "Eindelijk doe ik met de grote mensen mee." In 50,18 seconden verbeterde de 23-jarige atlete uit Enkhuizen haar eigen record met 6 honderdsten.

"De zenuwen die ik vandaag voelde waren volkomen nieuwe voor me", vertelt Lieke Klaver na afloop van haar wedstrijd in het Amerikaanse Eugene. "Ik hoop dat het voor de finale een beetje minder is, want dit is echt niet prettig."

Eindstrijd

De paniekaanval weerhield Klaver niet om een geweldige tijd neer te zetten. Opvallend is dat ze vier dagen geleden het Nederlands record al overnam van Femke Bol. De eindstrijd op de 400 meter is zaterdagochtend 4.15 uur Nederlandse tijd.

Tony van Diepen

Ook was er succes voor Tony van Diepen. De Heerhugowaarder plaatste zich voor de halve finale van de 800 meter. In een tijd van 1.46,59 eindigde Van Diepen als tweede in zijn serie. Alleen de Algerijn Djamel Sedjati was sneller. "Ik ben opgelucht", zei de atleet vlak na zijn race.

Eerder deze week in Eugene veroverde Van Diepen het zilver op de 4x400 meter gemengd. Dat deed hij samen met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Femke Bol.