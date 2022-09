Coach Bennes manoeuvreert landskampioen Den Helder in underdogpositie voor Supercup

De vrouwen van Den Helder Suns openen vanmiddag het nieuwe basketbalseizoen met de strijd om de Supercup tegen bekerwinnaar Grasshoppers. Het is voor de eerste keer in drie seizoenen dat er weer om de Supercup wordt gespeeld. Den Helder Suns-coach Mario Bennes werd afgelopen seizoen nog landskampioen, maar verwacht niet de favoriet te zijn.

De ploeg van coach Mario Bennes verwelkomde afgelopen zomer veel nieuwe speelsters. Iris Vennema, Elske Heerschop en Melissa 't Jong kwamen allemaal naar Den Helder. "De nieuwe speelsters moeten eerst gaan wennen aan onze speelstijl. De komende tijd zitten we in een soort ontdekkingsfase en gaan we erachter komen waar we staan."