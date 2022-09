Vrouw (33) aangehouden in onderzoek naar bedreigingen en explosie Huizen

De politie heeft een 33-jarige Rotterdamse vrouw opgepakt in het onderzoek naar de bedreigingen bij twee woningen en de explosie aan de Roef in Huizen. Dat meldt de politie.

De vrouw is woensdag aangehouden. Ze wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Huizen, maar ook bij die in Hoef en Haag en Tienhoven. Ook is ze volgens de politie vermoedelijk betrokken bij de dreiging op woningen in Nieuwegein en Hoef en Haag.

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vast zitten. In het onderzoek naar de explosie zit al een 42-jarige verdachte uit Den Haag vast.

Dreiging en explosie

Huizen staat al langer op zijn kop nadat burgemeester Niek Meijer twee maanden geleden plots twee woningen aan de Roef sloot na een onbekende veiligheidsdreiging. De bewoners werden op een onbekende locatie in veiligheid gebracht en in de buurt werd de beveiliging flink opgeschroefd.

Na een afschaling ging er een week later een explosief af bij één van de twee woningen. Nu zijn de woningen nog steeds afgesloten en zijn er nog steeds zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.