Huizer burgemeester houdt kaarten nog tegen de borst over bedreigingen en explosie

Niet alle details, maar wel een flink overzicht. Dat is wat de Huizer burgemeester Niek Meijer kon geven aan de Huizer gemeenteraad. De lokale ChristenUnie wilde graag alle details over de reeks bedreigingen aan twee adressen aan de Roef, om zo meer duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie.

Huizen staat al langer op zijn kop nadat burgemeester Niek Meijer twee maanden geleden plots twee woningen aan de Roef sloot na een onbekende veiligheidsdreiging. De bewoners werden op een onbekende locatie in veiligheid gebracht en in de buurt werd de beveiliging flink opgeschroefd.

Na een afschaling ging er een week later een explosief af bij één van de twee woningen. Nu zijn de woningen nog steeds afgesloten en zijn er nog steeds zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.

Kaarten op tafel

Veel is dus nog onduidelijk in verband met lopend onderzoek van politie en justitie. De burgemeester hield de kaarten stevig tegen de borst om te voorkomen de onderzoekers voor de voeten te lopen. De Huizer ChristenUnie wilde echter meer duidelijk over de huidige situatie, omdat zij merken dat 'burgers zich door de situatie in hun veiligheidsgevoel aangetast voelen en vragen zich af wat er nog meer kan gebeuren.'

Daarom vroeg de partij aan de burgemeester nu de kaarten op tafel te leggen. De burgervader kwam met een tijdlijn van wat er tussen begin juli en half augustus heeft afgespeeld, respectievelijk het moment waarop de politie en justitie dringend advies gaven de woningen te sluiten en het laatste sluitingsbevel.

Maar veel dieper dat dit overzicht ging burgemeester Meijer niet op de situatie in. Ook hierbij geldt dat hij het lopende onderzoek niet wil verstoren. ChristenUnie-raadslid Wessel Doorn laat weten wel tevreden te zijn met het overzicht en de beantwoording van de vragen. "Wat ons betreft was het behoorlijk concreet."