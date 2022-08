Bedreigde bewoners Huizen nog niet naar huis

Volgens de politie en het OM is er in Midden-Nederland sprake van een serie incidenten, die vermoedelijk voortkomen uit een ruzie in het drugsmilieu. De woningen aan de Roef worden hier eveneens mee in verband gebracht.

Toch is dat nog allemaal schijn, want volgens de politie en het OM is het dreigingsbeeld in de afgelopen maand helemaal niet veranderd. Nog altijd is er sprake van een ernstige dreiging, zo laat de gemeente Huizen weten.

Op deze vrijdagochtend oogt het rustig, zelfs sereen aan de Roef. Hoveniers zijn bezig met het snoeien van de bosjes, kinderen spelen in het speeltuintje in het midden van het Huizer hofje en het door de explosie beschadigde huis is dichtgetimmerd.

Alle commotie in Huizen ontstond op zondag 3 juli toen burgemeester Niek Meijer besloot twee woningen aan de Roef te sluiten vanwege een ernstige dreiging op deze twee adressen. De bewoners werden in allerijl in veilig gebracht. Met onder meer zwaar bewapende agenten van een speciale eenheid zichtbaar in de straat werden daarna duidelijke maatregelen getroffen. Maar wat er exact aan de hand is, werd in het belang van het onderzoek nooit medegedeeld.

Een week later, toen na een arrestatie van een verdachte het dreigingsniveau niet meer zo ernstig leek, ging er aan het begin van de nacht een explosief af. Het huis aan de onevenkant van de Roef raakte zwaar beschadigd. De twee huizen ernaast hadden ook schade en de bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De buurt was in rep en roer.