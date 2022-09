'Motie Mendes' alleen verder: "Om je in de politiek te handhaven, moet je sterk zijn"

Mendes Stengs, raadslid van Samen Lokaal, is uit de fractie gezet. Afgelopen weekeinde heeft hij te horen gekregen dat de grote winnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Beverwijk geen prijs meer stelt op zijn diensten.

"De gemeenten Heemskerk en Beverwijk kijken er niet naar om", gaat Stengs verder. "Maar het was echt nodig de problemen daar op de kaart te zetten. Dat heb ik gedaan. Ik merk dat mijn collega’s wegkijken van de misstanden, terwijl ik hou van doorpakken." Hij noemt als voorbeeld de vervuiling door Tata Steel. Als werknemer van de staalfabriek en lid van de Ondernemingsraad was het niet vanzelfsprekend die aan de kaak te stellen. "Maar ik deed het."

Alle kritiek over solistisch optreden is dus uit de lucht gegrepen? "Ik heb alle informatie altijd gedeeld. Ze moeten toch iets aanvoeren om me weg te kunnen sturen? Kijk, de meeste punten waar de partij mee bezig is, zijn door mij aangedragen. Dat vindt kennelijk niet iedereen leuk, maar ik word nu eenmaal vaak aangesproken door mensen. Ik sta midden in de samenleving. Ik ben het enige raadslid dat in Oosterwijk (achterstandswijk op de grens van Beverwijk en Heemskerk/red.) woont."

Verweij betreurt dat het zo ver is gekomen omdat hij respect heeft voor het werk dat Mendes heeft gedaan. Maar de partij restte geen andere beslissing. “We hebben er meerdere gesprekken over gevoerd, twee weken geleden nog. Maar het verbeterde niet. Kennelijk zit het in zijn aard."

Fractievoorzitter Michel Verreij verwijt Mendes solistisch gedrag. "We werden elke keer verrast door dingen waarmee hij bezig is. Wat hij doet, doet hij alleen. Dat kan niet als je in een fractie zit.”

Twee weken geleden hebben ze een bord geplaatst met de mededeling dat het terrein waar zij wonen Immaterieel, Cultureel Erfgoed is. Stengs, zelf overigens geen woonwagenbewoner, helpt ze in hun strijd. "Deze mensen zitten in de verdrukking, daarom kom ik voor ze op."

Meest recente voorbeeld is de kwestie rond een groepje woonwagenbewoners aan de Lau Mazirelstraat voor wie Stengs in de bres is gesprongen. Door de aanleg van padelbanen en gebruik van parkeerplaatsen van tennisvereniging DEM, krijgen de aangrenzende woonwagenbewoners het gevoel dat ze in het nauw worden gedreven.

Hij gaat strijden voor tijdelijke sluiting van de padelbanen in 'de achtertuin' van het woonwagenkamp. "Dat had ik bij de partij niet kunnen doen, maar straks als eenmansfractie wél", ziet hij een voordeel van zijn vertrek bij Samen Lokaal Beverwijk. "Opkomen voor minderheden, voor mensen die het moeilijk hebben, vind ik het belangrijkste. Dat krijg ik bij de partij niet voor elkaar. Het is een keuze: wil ik aardig gevonden worden door collega’s, of help ik mensen? Ik kies voor het laatste."

Na de verkiezingswinst van Samen Lokaal was Kocak naast Ali Bal voorbestemd namens de partij wethouder te worden. Hij struikelde over de 'Grijzen Wolvenaffaire.' Van Koçak kwamen foto’s in omloop waarop te zien zou zijn dat hij de Grijze Wolven-groet bracht, het geuzenteken van de rechts-extremistische beweging waarmee met de vingers een wolvenkop wordt uitgebeeld.

Fractievoorzitter Michel Verreij: "Ja, we zijn constant bezig met brandjes blussen. Ik hoop dat dat nu is afgelopen. We willen vooruitkijken en ons programma uitvoeren."

Sinds de verkiezingswinst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, de partij behaalde acht zetels, is Samen Lokaal gehalveerd. Eind juni vertrok beoogd wethouder als gevolg van de Grijze Wolven-affaire. Doordat mede-oprichter Ali Bal volgens hen communicatief te kort was geschoten in deze kwestie, scheidden Inge Rood en Ruth Huis in ‘t Veld zich af. Zij gingen verder onder de naam Ons Beverwijk. En nu is er het vertrek van Mendes Stengs.

Hij begon in de lokale politiek bij Democraten Beverwijk , stapte over naar Vrij! Beverwijk en was sinds de start in 2020 betrokken bij Samen Lokaal. Daar mist hij de kennis en de wil om stukken te lezen. "Je moet als raadslid uit het goede hout gesneden zijn om dit werk te kunnen doen. De meeste doen het halfslachtig, maar dat kan echt niet. Het is een volledige baan, zeker in deze tijd. Je moet echt sterk zijn om je in de politiek te handhaven. Mensen die zwak zijn, worden bij hun knieën afgehakt. Ik weet niet of het in Beverwijk anders is dan in Velsen of Heemskerk, maar heftig vind ik het wel. Het lijkt de landelijke politiek wel."

Stengs had een leegstaand pand omgetoverd in een huiskamer met de bedoeling mensen in de verpauperde wijk bij elkaar te brengen. De gemeente vond dat hij zich niet aan de afspraken had gehouden en maakte een einde aan het Huis van de Buurt.

Dan gaat hij liever alléén door, gesteund door één van zijn zoons, die steunfractielid wordt. Viereneenhalf jaar na zijn intrede in de lokale politiek is hij weer Motie Mendes , de naam ook van een serie afleveringen waarin NH Nieuws hem volgde op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat was kort nadat de gemeente hem had gedwongen te stoppen met het Huis van de Buurt in Oosterwijk/Zwaansmeer .

Aangifte tegen Stengs wegens smaad en laster

Kelly Uiterwijk, fractievoorzitter van Vrij! Beverwijk gaat aangifte doen van smaad en laster tegen Mendes Stengs. "Normaal gesproken hád ik al aangifte gedaan, maar de politie was te druk”, zegt Uiterwijk. “Ik heb nu een afspraak voor vrijdag”, Uiterwijk accepteert niet dat Stengs haar beticht van haatzaaien.

In een brief aan haar, die ook naar de pers is gegaan, schrijft Stengs dat hij niet begrijpt dat Uiterwijk in juni niet eerst het onderzoek naar zijn (ex-)partijgenoot Halil Koçak heeft afgewacht alvorens stelling te nemen in deze kwestie. Stengs schrijft: "Het is namelijk niet de eerste keer dat je overduidelijk niet openstaat voor andere culturen. Ik merkte het vooral bij de kwestie rondom mijn voormalige partijgenoot Halil. Waarom was het nu zo moeilijk om een onderzoek af te wachten? Liever ging je voor het opzettelijk vervormen van een beeld van een persoon. Karaktermoord richting Halil en haatzaaien richting de Turkse gemeenschap voor eigen politiek gewin."

Ook Uiterwijks raadsvragen aan het college van B en W of die van plan is de borden met de tekst ‘Immaterieel, Cultureel Erfgoed’ weg te halen, zitten hem hoog. Stengs in de brief: "Allereerst begrijp ik niet waarom je niet even contact met mij gezocht hebt zodat een en ander van te voren verduidelijkt kon worden aan je. Geen belletje, mailtje of appje. Ik heb niets van je gehoord." Ook schrijft Stengs: "Ik vind het dan ook zeer vreemd en ik had het niet van je verwacht dat je over de rug van deze kwetsbare bevolkingsgroep, die nu een klein succesje heeft geboekt, Samen Lokaal weer probeert een hak te zetten."

Uiterwijk zegt ‘erg geschrokken’ te zijn van de brief. "Ik begrijp het niet. We hebben gewoon zakelijk vragen gesteld: is dit een actie waar het college achter staat? Vreemd dat je dan zo persoonlijke wordt aangevallen."