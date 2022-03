Ali Bal aan zet na ongekend verkiezingssucces: "Bestuurlijke vernieuwing nu in praktijk brengen"

Ali Bal is ongevoelig voor overdreven huldebetoon, maar zijn dagelijkse wandeling over de Breestraat ziet er uit als een ereronde. Van alle kanten ontvangt hij in het centrum van Beverwijk felicitaties, de dag na de klinkende overwinning van Samen Lokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn partij kreeg 4.000 van de bijna 15.000 uitgebrachte stemmen. Van twee gaat Samen Lokaal naar acht zetels in de gemeenteraad.

Ali Bal in de Breestraat. Foto NH Nieuws/Fred Segaar

Hij heeft maar een paar uurtjes geslapen. Vanmorgen om negen uur stond hij alweer voor de klas. Met een 'vol hoofd' heeft hij met zijn leerlingen de uitslagen van de verkiezingen bekeken en een inschatting gemaakt van wat deze betekenen voor de vorming van een college in Beverwijk. Dat hij daarin wethouder wordt, staat vast, nu Samen Lokaal verreweg de grootste is. De VVD en D66 verloren. Beide hebben vier zetels.

Constante campagne Hij heeft geen pasklaar antwoord voor het verkiezingssucces, maar denkt dat de 'constante campagne' van zijn jonge partij een belangrijke bijdrage heeft geleverd. "We zijn in 2017 opgericht en vanaf dat moment zijn we de wijken ingegaan. Na de gemeenteraadsverkiezing van vier jaar geleden hebben we dat doorgezet. Dat heeft zich nu vertaald in deze klinkende overwinning."

Ali Bal legt een krans op het Stationsplein bij het stadhuis. Archieffoto Dennis Mantz/NH Nieuws

Bal: "Onze kracht is geweest dat we constant in de wijken aanwezig zijn geweest, het gesprek zijn aangegaan en daarmee de mensen hebben betrokken bij het vormgeven van onze samenleving. We hebben als oppositiepartij een aantal grote, maar ook enkele kleine zaken opgepakt. Waar ik bijvoorbeeld heel trots op ben is het opknappen van de dr. Schuitfontein. Dat hebben we zeker niet alleen gedaan, maar daar hebben we wel enige beweging ingebracht." Leuk natuurlijk, maar hij beseft dat van zijn partij de komende jaren meer wordt verwacht. "Eigenlijk begint het nu pas. We krijgen nu de kans om de bestuurlijke vernieuwing te bewerkstelligen die we al jaren prediken. Ik ben de mensen in Beverwijk dankbaar dat we daar de kans voor krijgen."

Hoe gaan jullie de bestuurlijke vernieuwing in de praktijk brengen? " "Mensen denken bij bestuurlijke vernieuwen vaak aan een referendum, maar je kan aan heel veel verschillende knoppen draaien. Het gaat om de vraag hoe we inwoners, ondernemers en maatschappelijk instellingen kunnen betrekken bij de manier waarop we de samenleving willen vormgeven. Maar ook hoe we de stad gaan inrichten. Alex van Luijn (zijn vorig jaar overleden collega-fractielid, red.) zei altijd dat we de politiek terug moesetn brengen bij de mensen. Nou, daar gaan we mee door."

Ali Bal met de vorig jaar april overleden Alex van Luijn tijdens een commisievergadering. Archieffoto Dennis Mantz/NH Nieuws

Om de coalitiebesprekingen niet op voorhand te frustreren, wil Bal liever niet kwijt welke Beverwijkse kwesties prioriteit hebben. "Er speelt een aantal grote zaken, maar ook de kleine kwesties gaan we niet uit de weg. Hoe kunnen we Beverwijkers op een goede manier helpen? Daar gaat het om. Zo willen we dat het gemeentehuis weer het huis van de gemeenschap wordt. Dat mensen weer op een toegankelijke manier geholpen worden." Met acht zetels zijn jullie verreweg de grootste partij. De VVD en D66 verliezen. Gaan jullie twee wethouders leveren? "Dat zou inderdaad kunnen, maar onze basisgedachte is dat we uitgaan van kracht in plaats van macht. Dus het is niet zo dat we dat per se willen, maar de kiezers heeft ons met deze uitslag wel het vertrouwen gegeven. We moeten nu natuurlijk zorgen dat we duiding geven aan dat vertrouwen. Maar eerst vanavond de gesprekken met de andere partijen. We gaan nog een keer goed naar de verkiezingsprogramma's kijken om te zien wie onze partners worden."

"We hebben de hele raad nodig" , vindt Aad Schoorl na de eclatante overwinning voor zijn Heemskerk Lokaal Van vijf naar liefst negen zetels is Heemskerk Lokaal gegaan, terwijl achtervolgers VVD en Liberaal Heemskerk beide met een zetel minder dan vorige keer op drie stuks zijn geëindigd. De huidige coalitie (Lokaal, VVD, CDA, D66) kan een doorstart maken. Die kan zelfs één van de laatste drie partijen lozen en tegelijkertijd een meerderheid behouden in de raad. "Dat wordt wel krap, een meerderheid van vijftien zetels in een raad van vijfentwintig", vindt Aad Schoorl, fractievoorzitter van Heemskerk Lokaal. "Het is de vraag of je dat op die manier wilt doen." Hoofdlijnen Ondanks de overduidelijke overwinning van zijn partij, ziet hij heil in een akkoord op hoofdlijnen. Schoorl: "We willen het hoe dan ook anders doen dan in het verleden te doen gebruikelijk was, zonder dichtgetimmerd akkoord. We willen kijken of we daar niet op een andere manier mee om kunnen gaan." "De problematiek die op gemeenten afkomt... daar heb je gewoon iedereen voor nodig. Ik heb ook geen voorkeuren voor partijen. Dinsdag willen we een informateur of verkenner op pad te sturen en een rapport laten maken. Het is een open verhaal." Toch noemt Schoorl het woningtekort en de energievoorziening als belangrijke zaken, "maar daarin wijken we natuurlijk ook niet heel veel af van andere partijen." Thomas Jak