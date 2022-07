Beverwijk in greep Grijze Wolvenkwestie: wethoudersploeg blijft aan

De wethouders van Samen Lokaal, D66, CDA en PvdA in Beverwijk blijven aan totdat er een nieuwe coalitie is gevormd. Het gaat om een periode van maximaal drie maanden. In die periode zullen zij 'op de winkel passen.' Gevoelige beslissingen worden uitgesteld.

De wethouders hadden eerder deze week hun taken neergelegd nadat zij waren gestruikeld over wat 'de Grijze Wolvenkwestie' is gaan heten, dit na de berichtgeving van het Noordhollands Dagblad dat foto's publiceerde waarop te zien is dat beoogd wethouder Halil Koçak op een bijeenkomst van de rechts-extremistische De Grijze Wolven de 'wolvengroet' brengt. Dit is het geuzenteken waarmee met pink en wijsvinger de kop van een wolf wordt uitgebeeld.

Burgemeester Martijn Smit liet de betrokkenheid van Koçak met de Grijze Wolven onderzoeken. Tijdens het onderzoek trok de beoogd wethouder zich terug. Later besloot hij toch weer mee te werken. Ruth Huis in 't Veld en Inge Rood, twee raadsleden van Samen Lokaal, maakten maandag bekend zich af te splitsen van de partij omdat zij 'niet kunnen leven' met de kwestie-Koçak. Het zetelaantal van Samen Lokaal daalde daardoor van acht naar zes. De partij was bij de laatste gemeenteraadsvergadering de grote winnaar. Samen Lokaal ging van twee naar acht zetels.

Imago van de stad

De wethoudersploeg legde haar lot gisteravond in handen van de gemeenteraad, die bij meerderheid voor voorlopig aanblijven van de vier overgebleven wethouders stemde. In het debat vielen stevige woorden over de coalitie."Die is niet bezig geweest met besturen, maar was met zichzelf bezig", zei VVD-leider Serge Ferraro."Een enorme klap voor het imago van de stad", noemde Kelly Uiterwijk van Vrij! de affaire rond Halil Koçak.