Is Alkmaarder de dupe van gekonkel en vetes in gemeenteraad? 'Ga de stad besturen!'

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester van Haarlem, denkt dat de bestuurbaarheid van Alkmaar in het geding kan komen als de raadsleden hun onderlinge problemen niet oplossen. Schneiders weet waarover hij praat : als 'politiek dokter' onderzocht hij eerder de bestuurscultuur in Bergen.

De sfeer binnen de Alkmaarse politiek is namelijk al maanden giftig. Volksvertegenwoordigers maken elkaar via de pers en in raadsvergaderingen het leven zuur. En inmiddels liggen er beschuldigingen van machtsspelletjes, intimidatie en zelfs racisme.

Betrokkenen stellen dat dit niet op inhoud was, maar op basis van persoonlijke verhoudingen. Door een interview in het Noordhollands Dagblad raakt de relatie tussen de coalitie en de oppositie nog meer verstoord. Het moddergooien in de krant gaat sindsdien alleen maar verder.

Bij het klappen van de vorige Alkmaarse coalitie (de partijen werden het niet eens over asielopvang in de stad) werd het al duidelijk: het botert het niet tussen een aantal politieke partijen. Ook het formeren van een nieuwe coalitie ging met horten en stoten: partijen wilden per se niet met elkaar samenwerken.

De @christenunie #Alkmaar beschuldigd raadsleden in Alkmaar van Racisme zonder enige onderbouwing of bewijzen. Nu rest de Gemeenteraadsleden helaas niets anders dan een aangifte. Zijn dit de christelijke normen en waarden van de ChristenUnie? #laster #smaad

Op dit moment zal de Alkmaarder nog niet veel merken van de ruzie in de raad, denkt Alkmaars langstzittende raadslid (28 jaar) Maya Bolte (van coalitiepartij Leefbaar Alkmaar). "We zijn net uit de startblokken en ik heb nog niet echt vertraging gemerkt. Maar goed voor de sfeer is dit allemaal niet."

En kan dat resulteren in een onbestuurbaar Alkmaar? Schneiders: "Absoluut. Als partijen door persoonlijke vetes niet meer het vermogen hebben om over hun eigen schaduw heen te stappen dan dreigt stagnatie. Stilstand is achteruitgang."

"Als partijen blijven vasthouden aan hun standpunten, lukt het niet meer om tot een meerderheid te komen die nodig is om een besluit te nemen." En dat kan leiden tot trage besluitvorming: "Dat het oplossen van problemen in de stad op de achtergrond komt."

De coalitie heeft nu maar een meerderheid van één zetel. Volgens Schneiders is het dan heel belangrijk dat de verhoudingen tussen de oppositie en coalitie goed zijn. "Niemand is gebaat bij polarisatie en in een democratie geldt: de meeste stemmen gelden."

"De groeiende stad Alkmaar staat voor stevige uitdagingen, zoals jeugdzorg, asielzoekers en statushouders, energie, klimaat, de regionale energiestrategie en woningbouw. Dan is het toch alleen al zónde van de tijd om met de hele club, in plaats van de stad te besturen, drie uur lang te praten over de slechte onderlinge verhoudingen?"

De vraag is of een aangekondigd onafhankelijk onderzoek en een externe vertrouwenspersoon de sleutel zijn tot pais en vree. "Het lijkt me zinnig", aldus 'dokter' Schneiders. "Maar nog beter is om bij de start van zo'n raadsperiode elkaar in de ogen te kijken en duidelijke afspraken te maken over omgangsvormen: wat is wenselijk en onwenselijk gedrag? Benoem alles. Zo kan een burgemeester daar ook op aansturen."

Aalberts denkt dat heel duidelijk moet worden gemaakt waar deze onenigheid over gaat. "Echt inhoudelijk benoemen wat er speelt. Maar in de raad is iedereen partij, dus ik denk dat er een extern geweten moet zijn, met autoriteit, die zegt: waarom zitten jullie hier?"

Rariteitenkabinet in Alkmaar

Politiek onderzoeker Aalberts denkt wel dat weinig 'normale Alkmaarders' deze politieke rel überhaupt nog kunnen volgen. "Die zegt dit en die zegt dat, eigenlijk is het onzin om dat op te schrijven. Pas als het over de grote thema's gaat die in Alkmaar spelen, zal het de inwoner aanspreken. Het enige wat je door deze berichten krijgt, is dat mensen misschien gaan denken dat er een soort rariteitenkabinet aan de macht is."

Nestor Bolte: "Ik weet niet of de maatregelen die nu zijn aangekondigd zaligmakend zijn. Ik zie liever dat iedereen hier een streep onder zet. We moeten normaal met elkaar om kunnen gaan, je moet elkaar wat gunnen en mensen moeten ook een keer een stapje terug willen doen. En ik ga geen namen noemen, dit geldt voor alle kanten. Dit kan zo niet doorgaan. We moeten een stad besturen."