Ongeldige Final Release tickets voor festival Elrow Town in de doorverkoop

Gedupeerde kaartkopers die vorige week hoorden dat ze voor het festival Elrow Town hun geld terugkregen omdat de laatste kaartjes werden teruggefloten, moeten oppassen dat ze via doorverkoop-platform Howler niet opnieuw misgrijpen. Een dag voor het festival worden daar nog steeds onbruikbare Final Release tickets aangeboden. De Spaanse organisatie zwijgt tot nu toe in alle talen.

De organisatoren vroegen begin dit jaar een vergunning aan voor een maximum aantal van 35.000 bezoekers voor 'de grootste editie ooit' in recreatiegebied Geestmerambacht. Al in mei liet de gemeente Dijk en Waard weten dat alleen een vergunning kon worden verstrekt voor 25.000 man. In juli kregen de organisatoren dat officieel bevestigd. Halverwege augustus kwam de organisatie pas in actie.

Anderhalve week voor het festival kregen mensen met een Final Release ticket een e-mail van de organisatie, met de boodschap dat ze door een besluit van de lokale overheid de laatst verkochte kaarten moeten annuleren.

Mobiliteitsplan mislukt

"We hebben ons best gedaan het terughalen van de laatste kaarten te voorkomen met een sterk mobiliteitsplan. Dit is niet gelukt, waardoor we de tickets noodgedwongen moesten terughalen", is de verklaring van de organisatie.

Maar via doorverkoop-website Howler zijn er nog steeds kaarten te koop. Opmerkelijk genoeg worden er op het platform ook Final Release tickets aangeboden, terwijl die kaarten vorige week ongeldig werden verklaard. Om hoeveel aangeboden kaartjes het gaat, is niet duidelijk.

