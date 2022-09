Telstar komt net te kort tegen De Graafschap

In een aantrekkelijke wedstrijd heeft Telstar met 1-0 verloren van De Graafschap. In een wedstrijd die alle kanten op kon, maakte Giovanni Korte de enige goal van de avond.

Telstar-trainer Mike Snoei koos voor een 4-3-3 opstelling en gaf de nieuwe Griekse aanwinst Giousis meteen een basisplaats. De Griek scoorde vorig seizoen zeventien goals in het tweede team van AEK Athene en was erg bedrijvig in zijn eerste duel voor Telstar.

Slag op het middenveld

Beide ploegen kregen kansen in de eerste helft, maar langzaam maar zeker nam Telstar het initiatief. In de 28e minuut kon Cain Seedorf vrij inkoppen, maar hij kopte van dichtbij over. Daarna was De Graafschap dicht bij een treffer. Giovanni Korte probeerde het van grote afstand en de bal ging via de lat en de rug van keep Ronald Koeman jr. uiteindelijk naast het doel.