Geen rancune bij Telstar-trainer Snoei in aanloop naar duel tegen De Graafschap

Het lukte Mike Snoei in het verleden tot tweemaal toe net niet om De Graafschap naar de eredivisie te brengen. Inmiddels is Snoei trainer van Telstar en morgenavond staat hij oog in oog met zijn oude ploeg. Ondanks zijn ontslag bij de Superboeren koestert hij geen wrok. "De Graafschap heeft te veel leuke mensen."