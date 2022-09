Niet langer wereldrecord, al is de Helderse stormbaan met 550 meter nog steeds enorm

Jaar na jaar verbrak de Mega Modder Monster Challenge het record in het Guinness Book of World Records van langste stormbaan ter wereld. Tot Sportfest Volendam dit jaar met een stormbaan van 806 meter een gooi deed. Nu is-ie in Den Helder niet meer de langste, maar met 550 meter is de baan nog steeds enorm. Vandaag en morgen staat hij er weer.

De organisatie zal voor nu geen poging meer doen om het wereldrecord weer in handen te krijgen. "We gaan niet langer voor de langste", vertelt Fred van Eck van de organisatie van de Mega Modder Monster Challenge. Met een lach zegt hij: "Wel voor de leukste en de natste!"

Sinterklazen

"We richten ons nu vooral op het entertainmentgehalte en hopen dat het evenement veel groter wordt." Daarom is nu ook eerder aangekondigd dat het er weer zou komen en zijn actief bedrijven benaderd om mee te doen. Vandaag is er een 'groepenchallenge', dat houdt in dat mensen met hun bedrijf, school, team of vrienden en familie kunnen meedoen. Van Eck: "Soms zelfs verkleed. Vorig jaar liepen er verklede sinterklazen op het parcours."

Het is nu de vijfde editie. Na twee coronajaren waarin het - met beperkingen - wel door kon gaan, is de opluchting groot dat het nu weer zoals vanouds kan. Toch was het in het begin wel lastig om sponsoren te vinden. "Wij mochten dan wel doorgaan en het was in de openlucht, maar toch waren mensen bang dat corona hier massaal zou worden verspreid. Dat is killing voor een evenement. Bedrijven wilden zich uit angst niet associëren met zoiets."

Gras

Dat is nu voorbij. De eerste jaren stond de stormbaan op oude rijkswerf Willemsoord, maar sinds 2020 hebben ze een vaste stek op de baan van IJsclub Den Helder. Van Eck: "Voordeel daarvan is dat als je valt, je zachter terechtkomt. Niet meer op steen, maar gewoon op gras."

Vandaag beginnen om 9 uur de eerste groepen. Morgen is de baan open voor iedereen.