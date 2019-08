Den Helder scherpt eigen wereldrecord 'langste opblaasbare stormbaan' aan

DEN HELDER - Voor de Mega Modder Monster Challenge verrijst op de baan van IJsclub Den Helder op dit moment een enorm opblaasbaar circus. Het is een stormbaan van zo'n 568 meter lang waarmee het record van vorig jaar officieus wordt gebroken. Het circuit is nog eens 18 meter langer geworden.

"We hebben nog steeds het record in handen", vertelt Petra Clowting van de organisatie, "Vorig jaar was een enorm succes. Toen we de baan in het echt zagen dachten we 'jeetje mina wat een ding!'. En de mensen waren zo enthousiast. Ze vroegen ook meteen of we het opnieuw gingen organiseren.

Dat is dus gebeurd. Het evenement is alleen verhuisd van de Oude Rijkswerf Willemsoord naar het gras van de ijsclub. En dat is dan weer eens wat anders dan schaatspret: "Ik heb even online gekeken wat het is", zegt ijsmeester Hans Waasdorp. "Ze verwachten duizenden mensen, dus ik ben erg benieuwd"

De komende uren wordt met man en macht gewerkt om de baan in de juiste volgorde neer te leggen en op te blazen. Alles moet klaar als morgen de bedrijventeams het spits afbijten op het parcours. Een dag later zijn de andere deelnemers aan de beurt.

'Er is nog plek'

"Teams en en losse deelnemers kunnen zich nog aanmelden", vertelt Clowting, "We hebben al heel veel aanmeldingen maar er is nog plek, zowel voor de bedrijven op vrijdag als voor de anderen op zaterdag."

Het parcours alvast een beetje verkennen? Bekijk hier beelden van vorig jaar, toen de opblaasbare hindernisbaan nog op Willemsoord lag.