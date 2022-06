De grootste opblaasbare stormbaan ter wereld staat in Volendam en is loeizwaar

Het is ze gelukt! Met ruim achthonderd meter verslaat Sportfest Volendam, Mega Monster Modder challenge, die vorig jaar een nieuw record neerzette. Met het record wil de organisatie een plek in het Guinness Book of Records bemachtigen. "Geniaal! Ik heb er geen woorden voor", zegt organisator Lucas Keizer. De opbrengst van de stormbaan gaat naar het goede doel.

Vrijwilligers van de organisatie mochten vandaag als eerste de baan op tijdens de try-out. Slechts een enkeling maakte de gigantische spring- en klauterpartij af in de bloedhete zon. "Hij is echt loeizwaar", zegt Keizer over de 806 meter lange baan. Vrijdag is het de beurt aan de scholieren van Volendam die zich laten sponsoren. In de avond mogen volwassenen proberen de zware baan uit te rennen.

De winst van het project gaat naar stichting Huis aan het water. Een instelling waar mensen met kanker met hun familie tot rust kunnen komen. "Onze bedoeling is 10.000 euro op te halen en dan wordt het verdubbeld door het kankerfonds", zegt Keizer. De enorme stellage staat maar een dag.