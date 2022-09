Bewoners vragen gemeenteraad Purmerend om warm welkom statushouders

Er is nog behoorlijk wat onvrede binnen de gemeenteraad en het college van Purmerend over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ze voelen zich gepasseerd nadat het COA buiten medeweten van Purmerend om een deal sloot met het Van der Valk-hotel in Zuidoostbeemster om statushouders op te vangen. Toch vinden veel partijen het wel goed dat er opvang komt. Twee Purmerenders die inspraken riepen de raad op om de statushouders een warm welkom te geven.

Vanaf volgende week komen er ongeveer tachtig statushouders in het Van der Valk-hotel in Zuidoostbeemster. In het hotel kan vanaf vandaag geen kamer meer worden geboekt.

Online is er veel kritiek te lezen op het besluit om de statushouders hier tijdelijk op te vangen, maar in de praktijk is er vanuit de buurt niet veel protest te merken. Rond het hotel was woensdag niets te zien dat er straks statushouders komen, terwijl er in andere gemeenten in Nederland soms felle protesten zijn.