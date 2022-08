Festivaltent tegen het zere been van kermisexploitanten in Volendam

Een festivaltent buiten het centrum van Volendam moet de enorme drukte tijdens de Volendammer kermis spreiden. Jan Dulles organiseert en zingt in de tent en heeft er alle vertrouwen in dat het een groot feest wordt. Kermisexploitanten in het centrum van het dorp zijn bang dat ze inkomsten mislopen. "Ik geloof niet dat mensen een kilometer gaan lopen om in de botsauto's te gaan", zegt kermisexploitant Aswin Elsinga.

De grootte van de tent schiet bij Aswin Elsinga in het verkeerde keelgat. "We waren akkoord met een kermistent, maar ik zie daar een compleet festival opgebouwd worden". Elsinga en zijn familie verzorgen al 60 jaar attracties op de Volendammer kermis en maakt zich nu grote zorgen om zijn klandizie. "Ik sta hier met de botsauto's en die gaat pas draaien om tien uur 's avonds op mensen die van de dijk af komen en heen en weer waggelen."

Uis Faist

Drie jaar geleden was het kermisfeest in Volendam drinken op de dijk en draaien op het plein. Maar het feest werd te groot. Nu komen er bussen vol Brabanders en taxi's uit Amsterdam en Purmerend rijden af en aan. De beunen (red. terrassen) op de dijk werden afgeschaft vanwege de gevaarlijk drukte en tenten buiten het centrum moesten ruimte bieden aan de feestvierders. Na een valse start tijdens corona, staat er nu een tent buiten het centrum waar de Volendammers "Uis faist" kunnen vieren.

3J's

Jan Dulles denkt niet dat het zo een vaart zal lopen en het op in cetrum van het dorp ook gewoon druk wordt. Hij treedt niet alleen elke dag met de 3J's op in de feesttent, maar is ook een van de organisatoren. Er kunnen 6000 mensen op het festivalterrein en de kaartverkoop loopt goed. Volgens de zanger is de tent juist een meerwaarde voor het feest in het dorp en wordt de Volendammer kermis er alleen maar groter en gezelliger door. "Ik hoop dat we heel erg van de kermis gaan genieten en als de kermis is afgelopen dat we dan kunnen terug kijken op iets heel speciaals."

Kermisexploitant Aswin weet dinsdag, als de kermis is afgelopen, of het hem ook klanten heeft gekost.