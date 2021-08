Alsnog 'familiekermis' in Volendam: "Teleurstelling was enorm dus nu over op plan C"

De gemeente Edam-Volendam geeft alsnog groen licht aan de organisator Kermisgids voor het organiseren van een familiekermis in het dorp. "Van woensdag 1 t/m maandag 6 september zijn er ruim vijftig attracties op de parkeerplaatsen van het Marinapark te bezoeken", schrijft de gemeente. Eerder deze maand werd bekend dat het voor de organisatoren van de kermistent niet gelukt was om een feesttent neer te zetten op het vakantiepark.

De gemeente Edam-Volendam is erg blij dat de Kermisgids het initiatief heeft genomen om de familiekermis te organiseren. Burgemeester Lieke Sievers: "We hadden een plan A en een plan B, die beiden niet konden. De teleurstelling was enorm. We zijn met elkaar blijven zoeken naar mogelijkheden om toch iets mogelijk te maken. Met dit plan C kunnen we de kinderen, gezinnen en kermisliefhebbers uit de hele gemeente toch een mooie familiekermis geven."

Geen alcohol

De kermis is alcoholvrij, laat de gemeente direct weten. De familiekermis is door een beperkt aantal mensen (ongeveer 2.000) tegelijk te bezoeken. De hele kermis wordt door professionele beveiligers begeleid. "De kermis vindt plaats op een afgesloten evenemententerrein. Hierdoor wordt de toegang, inclusief check op alcohol, zorgvuldig geregeld. Als het terrein vol is, moeten bezoekers even wachten om de kermis op te kunnen. Dat wordt duidelijk aangegeven. Er komen looproutes langs de attracties."