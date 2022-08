Geen New York, maar Venhuizen voor vader tijdens het US Open-debuut van Gijs Brouwer

Nog herstellende van de jetlag die hij overhield aan de trip naar New York, maakt Idso Brouwer zich op voor het voorlopige hoogtepunt van zijn tennissende zoon Gijs: het debuut tijdens een gland slam op de US Open. Vanavond laat betreedt Gijs Brouwer de baan in New York.

Gijs Brouwer en vader Idso (links) - NH Nieuws

De buren komen Idso Brouwer dinsdagochtend feliciteren met de knappe prestatie van zijn zoon. Een avond eerder landde hij met zijn vrouw Jolanda op Schiphol, nadat ze Gijs (26) het hoofdtoernooi van de US Open zagen bereiken. Een meer dan knappe prestatie van de nummer 181 van de wereld. Dinsdagavond neemt hij het op tegen Adrian Mannarino, de nummer 45 van de wereld. "Boven verwachting", zegt Idso over de drie overwinningen in het kwalificatietoernooi. "Als we dit hadden geweten, hadden we misschien iets anders kunnen regelen. Maar ja, we moeten ook gewoon werken. Het ging gewoon niet om daar te blijven." Vanaf de bank En dus bekijken de ouders van Gijs Brouwer de wedstrijd van hun zoon 'gewoon' vanaf de bank. "Ik ben altijd zenuwachtiger dan Gijs zelf", erkent Brouwer senior. "Als het niet goed gaat, loop ik heen en weer door de kamer. Of weg. Het houdt je wel bezig."

Quote "Hij verwezenlijkt zijn droom. Dat maakt ons trots" Idso brouwer - vader van gijs

Zijn debuut op één van de belangrijkste toernooien van het jaar is een bekroning op een jarenlange investering. Ook voor de ouders. "Denk aan alle ritjes die we met hem gemaakt hebben naar trainingen en toernooi. Dat hebben we altijd met liefde gedaan. Maar als je dit dan een keer meemaakt, is dat wel heel mooi. Hij verwezenlijkt zijn droom. Dat maakt ons trots." Trots is ook Marcel Petitjean. Hij is tennistrainer uit Zwaag en iemand die Gijs Brouwer jaren heeft begeleid. "Hij en Michiel Schapers hebben altijd in Gijs geloofd", roemt Idso Marcel. "Zij zijn heel belangrijk voor hem geweest." Rustig mannetje "Ik heb Gijs bij TV Hoorn onder mijn hoede gehad", weet Petitjean nog. "Toen we begonnen, was hij een jaar of tien. In Venhuizen had hij weinig leeftijdsgenoten waar hij tegen kon spelen, dus kwam hij naar TV Hoorn. Het was en is een rustig mannetje. Een handige speler, met veel balgevoel. Hij is altijd heel vastberaden geweest. En trouw. Naar mij toe, maar ook naar TV Hoorn." Tekst gaat door na foto.

Gijs Brouwer (midden) wordt Nederlands jeugdkampioen, rechts trainer Marcel Petitjean - Aangeleverd

Er is nog altijd veel contact tussen de tennistrainer en de proftennisser, die in 2020 kampioen van Nederland werd. "Bijna dagelijks. Als hij mij nodig heeft, ben ik er voor hem." Kort nachtje Soms trainen ze nog samen, als een sparringpartner ontbreekt. En daarnaast bekijkt Petitjean heel veel van zijn wedstrijden. "In de kwalificaties duurde een wedstrijd tot drie uur 's nachts. Daarna hadden we nog app-contact, dus het werd een kort nachtje. Hopelijk is hij vanavond eerder aan de beurt. Al moet het ook niet te vroeg zijn, want ik geef tot negen uur les." Geen New York dus, maar Zwaag en Venhuizen. Idso Brouwer: "Stel dat Gijs aan het einde van deze week nog in het toernooi zit, dan gaan we serieus kijken of we toch nog naar New York kunnen."