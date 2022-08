Gijs Brouwer debuteert op US Open

Gijs Brouwer heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De tennisser uit Venhuizen was in de beslissende kwalificatieronde in drie sets te sterk voor de Brit Paul Jubb.

Het is de eerste keer in zijn carrière dat Brouwer het hoofdschema van een grandslamtoernooi bereikt. Brouwer, de nummer 184 van de wereld, stuit in de eerste ronde van het toernooi in New York op Adrian Mannarino (ATP-65).